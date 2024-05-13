Київметрополітен оголосив тендер на продовження будівництва метро на Виноградар — Finance.ua

Київметрополітен оголосив тендер на продовження будівництва метро на Виноградар Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

Метро, novyny.live

КП «Київський метрополітен» оголошує тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.

Про це інформує КМДА.

За результатами проведеної державної експертизи та на підставі отриманого позитивного експертного звіту, очікувана вартість закупівлі становить 13 956 843 711,13 грн.

Прийом пропозицій триватиме до 28 травня 2024 року. Детальна інформація про тендер — на електронній платформі публічних закупівель Prozorro.

У грудні 2023 року КП «Київський метрополітен» у судовому порядку розірвав договір з АТ «Київметробуд».

Причина припинення дії договору — незадовільні терміни виконання підрядною організацією будівельних робіт. Також за позовом, у судовому порядку, вирішується питання щодо стягнення частини попередньої оплати, використання якої не підтверджено відповідними актами виконаних робіт.

Як зазначають у «Київському метрополітені», будівництво метро на Виноградар — важливий міський проєкт, реалізація якого забезпечить житловий масив Виноградар і мешканців Подільського району надійним швидкісним пасажирським транспортом.

Наразі на об'єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель протяжністю майже 1250 метрів від станції «Мостицька» до станції «Сирець».

Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла. Також частково облаштовані огороджувальні конструкції методом «стіна в ґрунті», монолітне та залізобетонне кріплення котловану металоконструкціями — з розробкою та вивезенням ґрунту; споруджені основні конструкції суміщеної тягової підстанції; частково збудовані двоярусні тунелі та інше.

Довідка Finance.ua:

Господарський суд Києва стягнув з компанії-підрядника, яка мала будувати метро на Виноградар, до бюджету столиці понад 139 мільйонів гривень. Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури;

прокурори встановили, що компанія отримала гроші з бюджету Києва на будівництво метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар і поклала їхні на депозитні рахунки, завдяки чому заробила відсотків на понад 139 мільйонів гривень.

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