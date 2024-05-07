Держаудитслужба попередила про можливу аварію на станції метро «Поштова площа»: у КМДА спростовують заяву — Finance.ua
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Держаудитслужба попередила про можливу аварію на станції метро «Поштова площа»: у КМДА спростовують заяву

Казна та Політика
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Держаудитслужба попередила про можливу аварію на станції метро «Поштова площа»: у КМДА спростовують заяву
Держаудитслужба попередила про можливу аварію на станції метро «Поштова площа»: у КМДА спростовують заяву
Держаудитслужба звинувачує КМДА у неналежній реакції на попередження служби про транспортні проблеми на Поштовій площі. У КМДА заявили, що метро працює у звичайному режимі.
Про це відомо із заяви Держаудитслужби та КМДА.
У Службі заявляють, що повідомляли владу столиці про можливі проблеми на Поштовій площі ще у 2023 році.
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«Під час комісійного огляду (Поштової площі. — Ред.), де досі залишається незавершеним будівництво наземних об'єктів — торгівельного комплексу з підземним музеєм, виявлені недовиконані роботи з гідроізоляції, водовідведення та водопониження.
Також були зафіксовані ознаки корозії металу та руйнування захисного шару бетону. Фахівці Держаудитслужби прийшли до висновків, що технічний стан об'єкта постійно погіршується, а його подальша експлуатація без консервації чи добудови вкрай небезпечна. Під загрозою руйнації опинився практично весь інфраструктурний вузол, яким є Поштова площа", — повідомляє пресслужба Державної аудиторської служби.
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У Службі також заявляють, що повідомили профільний комітет КМДА про можливі проблеми із функціонування станції метро «Поштова площа». КМДА звинувачують у відсутності реакції через майже рік після аудиту.
Своєю чергою у Департаменті транспортної служби КМДА заявили, що повідомлення про можливе закриття станції метро «Поштова площа» є «маніпуляцією, щоб посіяти паніку».
У пресслужбі КМДА повідомили, що на Поштовій площі провели позапланові перевірки, в результаті яких додаткових проблем не виявили.
За матеріалами:
Економічна Правда
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