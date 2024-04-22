Де у Києві планують ремонт тунелю між двома станціями метро — КМДА
Як повідомили в КМДА, капітальний ремонт тунелів між станціями метро «Тараса Шевченка» та «Почайна», який планували заздалегідь, виконуватимуть без зупинки руху поїздів.
Остаточні проєктні рішення визначать після державної експертизи.
Нагадаємо, станції метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» були введені в експлуатацію у 1980 році і потребують планового капітального ремонту частини ділянки тунелю.
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Наразі ці станції та перегінні тунелі працюють у звичайному режимі як для пасажирських перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги.
«Київський метрополітен» завчасно інформуватиме пасажирів про початок ремонтів та інших робіт, що можуть вплинути на режим роботи метро.
Нагадаємо, з 9 грудня Київський метрополітен зупинив рух між станціями «Теремки» та «Либідська» через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями.
Довідка Finance.ua:
- сполучення між станціями метро «Либідська» та «Деміївська» наразі забезпечено наземним транспортом; є чотири додаткові маршрути, на яких працює більше 70 автобусів та 20 тролейбусів.
- У КМДА назвали причину деформації тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська».
- Кличко прокоментував інформацію про ймовірне закриття ще 22 станцій київського метро.
- У Києві з 8 березня відновили роботу станції метро «Дніпро». Про це повідомляє КП «Київський метрополітен». Графік роботи станції з 05:41 до 22:36.Підприємство також звертає увагу, що станція «Дніпро» — наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки.
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