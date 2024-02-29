Кличко прокоментував інформацію про ймовірне закриття ще 22 станцій київського метро — Finance.ua

Кличко прокоментував інформацію про ймовірне закриття ще 22 станцій київського метро Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Кличко прокоментував інформацію про ймовірне закриття ще 22 станцій київського метро

Інформація про ймовірне закриття ще 22 станцій київського метро не відповідає дійсності.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в ефірі телеканалу «Київ».

«Це брехня, яку навмисне розповсюджують! Розповсюджують, щоб збурити людей. І це небезпечна тенденція. Бо коли брехали про зачинені нібито станції на синій гілці - в той час, як вони працювали як укриття, — люди не ходили в них як в укриття. Йдеться ж про безпеку людей!» — наголосив Віталій Кличко.

Він додав, що роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями «Либідська» та «Деміївська» йдуть за графіком. Вже влітку рух поїздів на шести станціях мають відновити.

«Зауважу, що роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями „Либідська“ та „Деміївська“ йдуть за графіком. Тому рух поїздів маємо відновити вже влітку. При ремонті ділянки метро людям, які змушені робити пересадку, повертають на транспортну картку кошти за проїзд в наземному транспорті. Тож містяни не переплачують за проїзд, адже фактично сплачують лише один раз», — зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва розповів і про мостові споруди, що перебувають в обмежено працездатному та непрацездатному станах, і які потребують особливої уваги.

Кличко зазначив, що фахівці підприємства «Київавтошляхміст» ведуть постійний моніторинг їх технічного стану — як окремих конструктивних елементів так і споруд в цілому. А також, за необхідності, виконують ремонтні роботи.

Найближчим часом планують розпочати ремонтувати міст Метро. Ремонтні роботи триватимуть протягом року. Рух мостом повністю перекривати не будуть, тільки частково.

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Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор раніше заявляв , що роботи на закритій ділянці метро між станціями «Деміївська» та «Либідська» ідуть за графіком. Рух поїздів має відновитися до кінця літа, якщо фахівцям не заважатимуть суб'єктивні фактори, як от бюрократія та «помічники», під час візитів яких будівельники змушені припиняти роботи.

Водночас заступник міністра освіти і науки, депутат Київради Андрій Вітренко стверджував , що зачинені станції «синьої гілки» київського метрополітену не працюватиме до осені, а за окремими оцінками науковців, — цілий рік.

Довідка Finance.ua:

у Києві з 9 грудня для термінового проведення ремонту перегінного тунелю закрили рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки»;

13 грудня між станціями метро «Теремки» та «Деміївська» на «синій гілці» запрацював «човниковий рух» поїздів, які курсують з інтервалом 13 хв та 17 хв, в залежності від напрямку руху.

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