Депутат Київради: зачинені станції «синьої гілки» метро не працюватимуть до осені, а може, й рік — Finance.ua

Депутат Київради: зачинені станції «синьої гілки» метро не працюватимуть до осені, а може, й рік Сьогодні 13:30 — Казна та Політика

Депутат Київради: зачинені станції «синьої гілки» метро не працюватимуть до осені, а може, й рік

Зачинені станції «синьої гілки» Київського метрополітену не працюватиме до осені, а за окремими оцінками науковців, — цілий рік.

Про це сказав заступник міністра освіти і науки, депутат Київради Андрій Вітренко у програмі Укрінформу.

«За офіційною інформацією, на ремонтні роботи на „синій гілці“ необхідно 6 місяців. Але вже пройшло більше двох місяців і нічого не робиться. За інформацією, яку ми отримали від керівництва міста, завершення ремонтних робіт заплановано на серпень. За інформацією, яку ми отримали від підрядників, які за прямими договорами почали здійснювати підготовчі роботи (але ще нема ні кошторисної документації, ні експертизи), — це осінь. А ще ми збирали „круглий стіл“ з представників наукового середовища, які висловлювали свою думку з цього приводу, і відповідно до складності робіт та класу робіт, усі сходились на думці, що це не менше одного року», — розповів Вітренко.

Він зазначив, що ситуація на «синій гілці» метро є дійсно складною, адже пошкоджено 72 метри тунелю, з яких 27 метрів у вкрай важкому стані. «Ми спускалися в метро, коли було виїзне засідання комісії Київської міської ради, і оглянули 27 метрів тунелю, де є найбільші пошкодження. Ситуація просто кричуща, там ростуть навіть сталактити», — сказав депутат Київради.

За його словами, винною у цій ситуації зі столичним метрополітеном є однозначно київська міська влада на різних рівнях.

«Первинна ланка — це працівники метрополітену, починаючи зі служби обслуговування тунелю та мостових переходів і закінчуючи директором КП „Київський метрополітен“ Віктором Брагінським. Це неякісне виконання службових обов’язків. Це стратегічне підприємство, на якому регулярно мають проводитись регламентні роботи, і на утримання метро виділяється 300−400 млн грн щорічно. Як ми побачили на власні очі, там регламентні роботи не проводились. Тобто люди виходили, але лише констатували факти», — підкреслив Вітренко.

Друга ланка, хто несе відповідальність за ситуацію в метро, за його словами, це Департамент транспортної інфраструктури КМДА і його керівник Руслан Кандибор.

Крім цього, зауважив Вітренко, вина лежить і на тих посадовцях міської влади, які надавали дозволи на хаотичну забудову поблизу гілок метрополітену та безпосередньо над ними.

«Я впевнений, що враховуючи хаотичну забудову столиці, яка оточує всі гілки Київського метрополітену, то винні і ті, хто видає дозвільну документацію на забудову, і хто перевів землю у категорію призначеної для забудови, хоча вона такою не є по факту. На цій землі мали бути розташовані максимум промислові підприємства. Тобто в цілому у цій ситуації винна Київська міська влада», — підсумував він.

Довідка Finance.ua:

8 грудня минулого року влада Києва оголосила про зупинення руху поїздів на відрізку між станціями «Либідська» і «Деміївська» у зв’язку з розгерметизацією тунелю та появою тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на вказаній ділянці метрополітену.

Укрінформ За матеріалами:

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