Кличко розповів, коли планують відновити рух «синьою гілкою» столичного метро — Finance.ua
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Кличко розповів, коли планують відновити рух «синьою гілкою» столичного метро

Казна та Політика
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Кличко розповів, коли планують відновити рух «синьою гілкою» столичного метро
Кличко розповів, коли планують відновити рух «синьою гілкою» столичного метро
Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що рух метро на синій гілці між станціями «Теремки» та «Деміївська» у Києві, яка наразі закрита на ремонт тунелю, планується відновити до кінця літа.
Про це Кличко заявив в ефірі каналу Київ 24.
«Попередньо, ми можемо зараз сказати, що наші фахівці кажуть, що до кінця літа ми повинні вже відновити рух метрополітену (на синій гілці. — Ред.)», — сказав Кличко.
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Він зазначив, що після експертизи проектно-кошторисної документації буде остаточно визначено вартість і терміни виконання робіт.
Київська міська держадміністрація з посиланням на попередні висновки науковців раніше повідомляла, що причиною деформації тунелю між станціями метро «Деміївська"-"Либідська» стало неякісне проєктування та будівництво ділянки.
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Засновник компанії «Автострада» Максим Шкіль заявляв, що роботи над відновленням перегінного тунелю між станціями столичного метро «Деміївська» та «Либідська» тривають цілодобово. Завершити їх планують восени 2024 року.
За результатами обстежень було вирішено демонтувати аварійну ділянку тунелю довжиною близько 27 м та побудувати на цьому місці новий — монолітний, відкритим способом прямокутного перерізу.

Довідка Finance.ua:

  • у Києві з 9 грудня для термінового проведення ремонту перегінного тунелю закрили рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки»;
  • 13 грудня між станціями метро «Теремки» та «Деміївська» на «синій гілці» запрацював «човниковий рух» поїздів, які курсуватимуть з інтервалом 13 хв та 17 хв, в залежності від напрямку руху.

Ремонти в метро Києва: як столиця опинилася на межі катастрофи 🔍

За матеріалами:
УНН
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