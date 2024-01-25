У КМДА назвали причину деформації тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» — Finance.ua

У КМДА назвали причину деформації тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

У КМДА назвали причину деформації тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська»

Причиною деформації тунелю між станціями метро «Деміївська"-"Либідська» стало неякісне проєктування та будівництво ділянки.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація з посиланням на попередні висновки науковців.

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«Отримано перші попередні висновки експертного дослідження від профільної наукової установи щодо причин деформації тунелю, що призвело до зупинки руху поїздів між станціями метро „Деміївська"-"Либідська“. У своєму висновку науковці зазначили, що причиною є неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки. А також неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки», — зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

Кандибор зауважив, що саме цей відрізок тунелю проходить у надскладних гідрогеологічних умовах: ґрунти дуже водонасичені, з шаром торфу, дрібного і середнього піску.

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Директор Департаменту транспортної інфраструктури наголосив, що це попередні висновки, адже експертне дослідження триває.

«Остаточні результати будуть відомі після розкриття котловану. Тільки тоді експерти зможуть провести всі необхідні дослідження конструкції тунелю ззовні. Утім вже зараз ми бачимо, що причиною є неякісне проєктування та недбале виконання робіт, наслідки якого нині доводиться ліквідовувати», — сказав він.

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Нагадаємо, з 9 грудня Київський метрополітен зупинив рух між станціями «Теремки» та «Либідська» через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями. Закриття кількох станцій на «синій» гілці метро в Києві не вплине на вартість проїзду в маршрутках.

Закриття столичного метрополітену на ділянці «Теремки» — «Деміївська» на ремонт призведе до падіння попиту на оренду квартир у Голосіївському районі, однак зниження цін навряд чи буде суттєвим і довгостроковим.

Довідка Finance.ua:

сполучення між станціями метро «Либідська» та «Деміївська» наразі забезпечено наземним транспортом;

є чотири додаткові маршрути, на яких працює більше 70 автобусів та 20 тролейбусів.

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