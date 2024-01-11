Синя гілка київського метрополітену може відновити роботу через декілька років — Бахматов
Відновлювальні роботи в ушкодженому тунелі київського метро між станціями «Деміївська» та «Либідська» можуть тривати від 2-х до 5-ти років.
Про це сказав голова Офісу трансформацій Максим Бахматов в етері телемарафону
За словами Бахматова, пошкоджений тунель необхідно повністю будувати заново, а це може тривати декілька років.
«Три роки, два роки, може п’ять років будуть будувати новий тунель у тому місці», — сказав він.
Ведучий телемарафону зауважив, що ця інформація може шокувати киян та уточнив, чи заснована ця вона на даних фахівців, які оглядали тунель.
У відповідь Бахматов заявив, що киян має також шокувати і те, що міст метро у Києві - аварійний.
«Він просто ще не впав, але він реально аварійний ще з 2017 року. І про це кажуть, і є експертні висновки, і публічна інформація про це. Це реальний шок. Реально тунель на „Деміївській“ аварійний, і будуть будувати новий. Так, це експертна думка людини, що цим займається. Зараз цей інститут, що туди попаде, він так і скаже, буде рекомендувати перебудовувати це все», — сказав він.
Довідка Finance.ua:
- 8 грудня 2023 року міська влада оголосила призупинення руху поїздів на ділянці між станціями «Либідська» та «Деміївська» Оболонсько-Теремківської лінії метро.
- За попередніми даними, причиною цього стала розгерметизація тунелю та утворення тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю метрополітену.
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