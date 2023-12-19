У Київському метрополітені назвали фейком закриття ще двох станцій метро — Finance.ua

У Київському метрополітені назвали фейком закриття ще двох станцій метро
Закриття перегону між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» на час проведення планового ремонту не планується.
На цьому наголошують в Київському метрополітені.
«Закликаємо медіа не поширювати неправдиву інформацію. Закриття перегону між станціями метро „Почайна“ і „Тараса Шевченка“ на час проведення планового ремонту не планується», — наголошується в повідомленні.
Зазначається, що йдеться виключно про плановий ремонт.
«Ділянка тунелів Оболонсько-Теремківської лінії потребує проведення планового ремонту, який виконають влітку наступного року», — йдеться в повідомленні.
Як запевняють в метрополітені, фахівці ведуть постійний нагляд за станом тунельних споруд на всіх ділянках ліній підземки. Особливо тих, що побудовані у складних інженерно-геологічних і гідро-геологічних умовах.
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