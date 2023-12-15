У КМДА розповіли, як платитимуть пасажири за маршрутом закритих станцій метро — Finance.ua

У КМДА розповіли, як платитимуть пасажири за маршрутом закритих станцій метро Сьогодні 09:24

Вирішується питання щодо одноразової оплати проїзду на маршруті від «Теремків» до центру міста після закриття на ремонт частини станцій «синьої» гілки метро. Про це сказав директор департаменту транспорту КМДА Руслан Кандибор в ефірі телемарафону

Він розповів, що запуск «човникового» руху між станціями «Деміївська» і «Теремки» полегшив переміщення людей, оскільки між станціями «Либідська» і «Деміївська» немає сполучення через підтоплений тунель. «За вчорашній день було переміщено понад 4 тисячі людей, які скористалися цим „човниковим“ рухом», — зазначив він.

Відповідаючи на запитання з приводу потрійної оплати за проїзд тим людям, які добираються від станції метро «Теремки» до центру Києва, Кандибор зазначив, що це питання вирішується. «Зараз ще воно так працює (йдеться про оплату тричі- УНІАН), але вже сьогодні винесений на сесію проект рішення щодо оплати за проїзд на даному маршруті лише раз. Тобто проводиться оплата за допомогою транспортної карти киянина і знімається плата лише за першу поїздку», — пояснив директор транспорту КМДА.

Він навів приклад. Якщо пасажир скористався метрополітеном і далі пересідає на станції «Либідській» на наземний транспорт по маршруту до ВДНГ чи «Теремків», то проїзд потрібно знову оплачувати, але в кінці дня гроші повертаються.

«Також і в зворотньому напрямку — якщо ви заплатити в наземному транспорті і пересідаєте в метрополітен, то знімається плата, яка в кінці дня буде повертатися. Тобто людина не повинна платити два чи три рази, а лише один раз на маршруті цієї гілки метрополітену», — пояснив Кандибор.

Коли буде відновлено повноцінну роботу станцій

Директор транспорту КМДА зазначив, що на сьогодні залишається термін у пів року щодо відновлення роботи станцій метрополітену на синій гілці.

УНІАН За матеріалами:

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