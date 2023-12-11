Експерт розповів, чи впливає на вартість проїзду у маршрутках закриття кількох станцій метро Києва — Finance.ua

Експерт розповів, чи впливає на вартість проїзду у маршрутках закриття кількох станцій метро Києва Вчора 23:39 — Особисті фінанси

Експерт розповів, чи впливає на вартість проїзду у маршрутках закриття кількох станцій метро Києва

Закриття кількох станцій на «синій» гілці метро в Києві не вплине на вартість проїзду в маршрутках.

Про це повідомив голова Асоціації перевізників Києва і Київської області Ігор Мойсеєнко в коментарі УНН.

«Не залежить (підвищення цін на маршрутки. — Ред.) від ситуації, що трапилася з метрополітеном. Тобто є собівартість перевезень. Наприклад, якщо збільшується вартість палива й інші фактори, це впливає на те, що може призвести до збільшення вартості проїзду. Тут така ситуація, що дійсно (кілька станцій метро. — Ред.) перестали працювати, але на заміну метрополітену, я вважаю, кинули достатню кількість наземного рухомого складу, на жаль, він сьогодні став у затори», — сказав Мойсеєнко.

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Він зазначив, що ситуація прикра, тому що метрополітен неможливо повноцінно замінити наземним транспортом.

«Зараз активно вивчаються пасажиропотоки, й поступово збільшується за необхідністю кількість рухомого складу, зокрема приватним транспортом», — розповів Мойсеєнко.

Окрім того, експерт вказав, що приватні маршрутки давно відійшли б від підвищення ціни на проїзд, якби місто купувало транспортну роботу у перевізників.

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«Ми б давно вже відійшли від цих подорожчань, якби місто купувало, як у всіх цивілізованих країнах Європи, транспортну роботу у перевізників. Сплачуються гроші за пасажирокілометри. У рівних умовах, як комунальні перевізники, так й приватні. Вартість проїзду — це прерогатива місцевих влад, які купують транспортну роботу. Тоді місто, купуючи транспортну роботу, робить замовлення на те, які хоче автобуси, якої марки, якої комфортності, кольору, й сплачує за це перевізникам гроші. А в нас ситуація, що ми мільярди гривень щорічно виділяємо на покриття збитків „Київпастрансу“, а приватних перевізників наче й немає на цьому ринку», — розповів Мойсеєнко.

Довідка Finance.ua:

у Києві з 9 грудня для термінового проведення ремонту перегінного тунелю закрили станції метро від «Деміївської» до «Теремків». За попередніми даними, ремонт триватиме 6 місяців.

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УНН За матеріалами:

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