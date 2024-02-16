Ремонт «синьої гілки» столичного метро: на якому етапі роботи — Finance.ua

Ремонт «синьої гілки» столичного метро: на якому етапі роботи Сьогодні 13:26 — Казна та Політика

Ремонт «синьої гілки» столичного метро: на якому етапі роботи

Група компаній «Автострада» виконує наразі всі роботи щодо аварійної ділянки «синьої гілки» столичного метрополітену між станціями «Либідська» та «Деміївська», за рахунок власних коштів. При цьому виконано, зокрема, огородження будівельного майданчика, тимчасове підсилення склепіння тунелю.

Про це розповіли в КП «Київський метрополітен» в коментарі УНН.

«Станом на 8 лютого 2024 року підрядник, ТОВ «Група компаній «Автострада», виконує всі роботи за рахунок власних коштів. Взаєморозрахунки між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «Група компаній «Автострада» не проводились. При цьому виконано огородження будівельного майданчику, тимчасове підсилення склепіння тунелю, перекладення інженерних мереж ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», АТ «Укртелеком» та КП «Київпастранс», улаштування розвантажувальних плит», — ідеться у повідомленні.

Також в «Київському метрополітені» зазначили, що остаточна вартість виконання проєктних, підготовчих та будівельних відновлювальних робіт з капітального ремонту, а також термін відновлення руху поїздів між станціями «Либідська» — «Деміївська» Оболонського-Теремківської лінії будуть визначені після затвердження встановленим порядком розробленої проєктної документації.

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«КП „Київський метрополітен“ докладається максимум зусиль для проведення відновлювальних робіт у найкоротші терміни», — зазначається у відповіді на запит.

З 18 грудня запрацювала система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро «Либідська».

Комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр» повідомило, що станом на 8 лютого 2024 року користувачам (пасажирам), які використали для оплати проїзду на визначених рішенням № 7532/7573 маршрутах транспортну картку, зареєстровану в АСОП, повернуто 756 628 поїздок.

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Нагадаємо, на початку грудня сталася розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену. Тому 6 станцій «синьої гілки» метро були зачинені щонайменше на 6 місяців.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що до кінця літа планується відновити рух синьою гілкою метрополітену від станції «Теремки» до «Деміївська».

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