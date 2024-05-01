Стало відомо, коли планують відновити рух поїздів «синьою» лінією метро — Finance.ua

Стало відомо, коли планують відновити рух поїздів «синьою» лінією метро
На будівельному майданчику між станціями метро «Деміївська» — «Либідська» фахівці розпочали демонтаж залізобетонних тюбінгів. Про це інформує КП «Київський метрополітен».
Про це повідомили в КМДА.
Наразі, для прискорення виконання робіт, спеціалісти провели часткове розкриття тунелю, а саме влаштували технологічний отвір для транспортування назовні демонтованого колійного бетону і подання необхідних матеріалів.
Відновлювальні роботи на будівельному майданчику проходять у цілодобовому режимі. Зокрема наразі здійснюють розробку котловану з кріпленням третього ярусу, очищення залізобетонних поверхонь та видалення демонтованого бетону. Крім того, проводять хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву, підготовку поверхні тунелю для додаткового підсилення.
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«Київський метрополітен» нагадує, що за попередніми висновками Науково-дослідної судово-експертної установи причинами виникнення загрози аварійної ситуації є неякісні проєктні рішення та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт зі спорудження конструкції тунелю в межах аварійної ділянки. Нині дослідження триває. Остаточні висновки будуть після повного розкриття тунелю та проведення додаткових обстежень.
Коли планують відкрити
Роботи на будівельному майданчику проходять 24/7. Фахівці докладають максимум зусиль, аби відновити рух поїздів «синьою» лінією метро до кінця літа 2024 року.
Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація заклала 400 мільйонів гривень у бюджеті міста на ремонт ділянки тунелю метрополітену між станціями «Либідська» і «Деміївська». Про це заявив міський голова Віталій Кличко. Точна сума робіт стане відомою через два тижні - після відкриття котловану і проведення експертизи. Для фінансування ремонтних робіт використовуються кошти резервного фонду.
Довідка Finance.ua:
- сполучення між станціями метро «Либідська» та «Деміївська» наразі забезпечено наземним транспортом; є чотири додаткові маршрути, на яких працює більше 70 автобусів та 20 тролейбусів.
- У КМДА назвали причину деформації тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська».
- Кличко прокоментував інформацію про ймовірне закриття ще 22 станцій київського метро.
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