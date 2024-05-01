Стало відомо, коли планують відновити рух поїздів «синьою» лінією метро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Стало відомо, коли планують відновити рух поїздів «синьою» лінією метро

Казна та Політика
48
Стало відомо, коли планують відновити рух поїздів «синьою» лінією метро
Стало відомо, коли планують відновити рух поїздів «синьою» лінією метро
На будівельному майданчику між станціями метро «Деміївська» — «Либідська» фахівці розпочали демонтаж залізобетонних тюбінгів. Про це інформує КП «Київський метрополітен».
Про це повідомили в КМДА.
Читайте також
Наразі, для прискорення виконання робіт, спеціалісти провели часткове розкриття тунелю, а саме влаштували технологічний отвір для транспортування назовні демонтованого колійного бетону і подання необхідних матеріалів.
Читайте також
Відновлювальні роботи на будівельному майданчику проходять у цілодобовому режимі. Зокрема наразі здійснюють розробку котловану з кріпленням третього ярусу, очищення залізобетонних поверхонь та видалення демонтованого бетону. Крім того, проводять хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву, підготовку поверхні тунелю для додаткового підсилення.

Ремонты в метро Киева: как столица оказалась на грани катастрофы 🔍

«Київський метрополітен» нагадує, що за попередніми висновками Науково-дослідної судово-експертної установи причинами виникнення загрози аварійної ситуації є неякісні проєктні рішення та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт зі спорудження конструкції тунелю в межах аварійної ділянки. Нині дослідження триває. Остаточні висновки будуть після повного розкриття тунелю та проведення додаткових обстежень.
Коли планують відкрити
Роботи на будівельному майданчику проходять 24/7. Фахівці докладають максимум зусиль, аби відновити рух поїздів «синьою» лінією метро до кінця літа 2024 року.
Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація заклала 400 мільйонів гривень у бюджеті міста на ремонт ділянки тунелю метрополітену між станціями «Либідська» і «Деміївська». Про це заявив міський голова Віталій Кличко. Точна сума робіт стане відомою через два тижні - після відкриття котловану і проведення експертизи. Для фінансування ремонтних робіт використовуються кошти резервного фонду.

Довідка Finance.ua:

  • сполучення між станціями метро «Либідська» та «Деміївська» наразі забезпечено наземним транспортом; є чотири додаткові маршрути, на яких працює більше 70 автобусів та 20 тролейбусів.
  • У КМДА назвали причину деформації тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська».
  • Кличко прокоментував інформацію про ймовірне закриття ще 22 станцій київського метро.

Як змінюються ціни на нерухомість в деяких районах Києва через ремонт метро

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.