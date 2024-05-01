Стало відомо, коли планують відновити рух поїздів «синьою» лінією метро — Finance.ua

Стало відомо, коли планують відновити рух поїздів «синьою» лінією метро Сьогодні 08:33 — Казна та Політика

Стало відомо, коли планують відновити рух поїздів «синьою» лінією метро

На будівельному майданчику між станціями метро «Деміївська» — «Либідська» фахівці розпочали демонтаж залізобетонних тюбінгів. Про це інформує КП «Київський метрополітен».

Про це повідомили в КМДА.

Наразі, для прискорення виконання робіт, спеціалісти провели часткове розкриття тунелю, а саме влаштували технологічний отвір для транспортування назовні демонтованого колійного бетону і подання необхідних матеріалів.

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Відновлювальні роботи на будівельному майданчику проходять у цілодобовому режимі. Зокрема наразі здійснюють розробку котловану з кріпленням третього ярусу, очищення залізобетонних поверхонь та видалення демонтованого бетону. Крім того, проводять хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву, підготовку поверхні тунелю для додаткового підсилення.

«Київський метрополітен» нагадує, що за попередніми висновками Науково-дослідної судово-експертної установи причинами виникнення загрози аварійної ситуації є неякісні проєктні рішення та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт зі спорудження конструкції тунелю в межах аварійної ділянки. Нині дослідження триває. Остаточні висновки будуть після повного розкриття тунелю та проведення додаткових обстежень.

Коли планують відкрити

Роботи на будівельному майданчику проходять 24/7. Фахівці докладають максимум зусиль, аби відновити рух поїздів «синьою» лінією метро до кінця літа 2024 року.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація заклала 400 мільйонів гривень у бюджеті міста на ремонт ділянки тунелю метрополітену між станціями «Либідська» і «Деміївська». Про це заявив міський голова Віталій Кличко. Точна сума робіт стане відомою через два тижні - після відкриття котловану і проведення експертизи. Для фінансування ремонтних робіт використовуються кошти резервного фонду.

Довідка Finance.ua:

сполучення між станціями метро «Либідська» та «Деміївська» наразі забезпечено наземним транспортом; є чотири додаткові маршрути, на яких працює більше 70 автобусів та 20 тролейбусів.

У КМДА назвали причину деформації тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська».

Кличко прокоментував інформацію про ймовірне закриття ще 22 станцій київського метро.

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