Кличко сказав, скільки коштуватиме ремонт тунелю метро біля «Деміївської» — Finance.ua

Кличко сказав, скільки коштуватиме ремонт тунелю метро біля «Деміївської»
Київська міська державна адміністрація заклала 400 мільйонів гривень у бюджеті міста на ремонт ділянки тунелю метрополітену між станціями «Либідська» і «Деміївська».
Про це заявив міський голова Віталій Кличко на засіданні Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради.
Точна сума робіт стане відомою через два тижні - після відкриття котловану і проведення експертизи. Для фінансування ремонтних робіт використовуються кошти резервного фонду.
Підрядником робіт виступає група компаній «Автострада» Максима Шкіля. За їхньою оцінкою, наразі виконано близько 40% загального обсягу робіт.
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