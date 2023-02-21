У Києві відновили будівництво метро на Виноградар — Finance.ua

У Києві відновили будівництво метро на Виноградар Сьогодні 09:32 — Казна та Політика

У Києві відновили будівництво метро на Виноградар

У Києві відновили будівництво метро на Виноградар.

Про це розповів у інтерв’ю ТСН начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

З початком повномасштабного вторгнення роботи призупинили, але зараз генпідрядник АТ «Київметробуд» їх відновив. За словами Брагінського, війна впливає на темпи будівництва: процес уповільнює нестабільне електропостачання і необхідність перебувати в безпеці під час повітряних тривог. Саме тому терміни завершення робіт поки не називають.

Зараз зосередили роботу на тих ділянках, які потребують уваги першочергово. Наприклад, на відкритих ділянках є котловани: якщо їх залишити відкритими, то вони можуть обвалитися через щільне будівництво поруч.

Тому хочуть закріпити вже збудовані тунелі, накрити їх, а потім перейти до будівництва другого тунелю від станції «Мостицька» до станції «Сирець». Наразі збудований один тунель між ними, його довжина складає 1249 метрів, тепер будуватимуть другий.

«Метро на Виноградар» — умовна назва проєкту будівництва нових станцій київського метро по зеленій гілці від «Сирця» до житлового масиву Виноградар, яке почалось у березні 2019 року. На першому етапі мають побудувати дві станції: «Мостицька» та «Проспект Правди» (обидві станції — мілкого закладення). Довжина нової ділянки лінії — 3,7 кілометра. Це перша черга.

За договором, будівництво першої черги метро на Виноградар мали завершити до 26 листопада 2021 року.

Але генпідрядник «Київметробуд» попросив через суд перенести термін завершення першої черги робіт із листопада 2021 року на травень 2023 року. Він пояснив, що не може виконати роботи через локдауни.

Попри повідомлення про сповільнення робіт, міський голова Віталій Кличко продовжував стверджувати, що принаймні одну станцію відкриють до кінця 2021 року.

На початку січня 2023 року КП «Київський метрополітен» замовив корегування проєкту будівництва метро на Виноградар за 70 мільйонів гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The Village Україна За матеріалами:

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