Метро на Виноградар: прокуратура через суд стягнула з генпідрядника ₴139 мільйонів — Finance.ua

Метро на Виноградар: прокуратура через суд стягнула з генпідрядника ₴139 мільйонів Сьогодні 16:32 — Кримінал

Метро на Виноградар: прокуратура через суд стягнула з генпідрядника ₴139 мільйонів

Прокуратура через суд стягнула з генпідрядника понад 139 млн гривень до бюджету Києва за нецільове використання бюджетних коштів на будівництві метро до столичного житлового масиву Виноградар.

Про це Київська міська прокуратура повідомляє у Телеграмі

Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію столичної прокуратури та залишив в силі рішення суду першої інстанції, яким задоволено позов прокурора про стягнення з генерального підрядника будівництва двох нових станцій метро Сирецько-Печерської лінії метрополітену понад 139 млн грн до столичного бюджету.

Читайте також Метро на Виноградар бути: роботи з будівництва продовжать

Як встановила прокуратура, будівельна компанія використала не за цільовим призначенням кошти місцевого бюджету, які були виділені на фінансування будівництва лінії метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар.

Так, отримані з бюджету кошти генпідрядник розмістив на депозитні рахунки в банківській установі, в результаті чого вказана комерційна структура незаконно збагатилась за рахунок територіальної громади.

Законодавство забороняє такі дії. У цьому зв’язку з цим, Київська міська прокуратура звернулася з позовною заявою до генпідрядника про стягнення безпідставно отриманого прибутку на користь територіальної громади в особі Київської міської ради.

Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора та висновками господарського суду першої інстанції про наявність підстав для задоволення позову.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.