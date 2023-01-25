Метро на Виноградар: прокуратура через суд стягнула з генпідрядника ₴139 мільйонів — Finance.ua
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Метро на Виноградар: прокуратура через суд стягнула з генпідрядника ₴139 мільйонів

Кримінал
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Метро на Виноградар: прокуратура через суд стягнула з генпідрядника ₴139 мільйонів
Метро на Виноградар: прокуратура через суд стягнула з генпідрядника ₴139 мільйонів
Прокуратура через суд стягнула з генпідрядника понад 139 млн гривень до бюджету Києва за нецільове використання бюджетних коштів на будівництві метро до столичного житлового масиву Виноградар.
Про це Київська міська прокуратура повідомляє у Телеграмі.
Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію столичної прокуратури та залишив в силі рішення суду першої інстанції, яким задоволено позов прокурора про стягнення з генерального підрядника будівництва двох нових станцій метро Сирецько-Печерської лінії метрополітену понад 139 млн грн до столичного бюджету.
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Як встановила прокуратура, будівельна компанія використала не за цільовим призначенням кошти місцевого бюджету, які були виділені на фінансування будівництва лінії метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар.
Так, отримані з бюджету кошти генпідрядник розмістив на депозитні рахунки в банківській установі, в результаті чого вказана комерційна структура незаконно збагатилась за рахунок територіальної громади.
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Законодавство забороняє такі дії. У цьому зв’язку з цим, Київська міська прокуратура звернулася з позовною заявою до генпідрядника про стягнення безпідставно отриманого прибутку на користь територіальної громади в особі Київської міської ради.
Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора та висновками господарського суду першої інстанції про наявність підстав для задоволення позову.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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