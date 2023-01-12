Метро на Виноградар бути: роботи з будівництва продовжать — Finance.ua

Метро на Виноградар бути: роботи з будівництва продовжать
Роботи з будівництва метрополітену на Виноградар буде продовжено.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтервʼю ТСН.
«Місто не відмовилося й не відмовляється від проєктів, які було заплановано до війни. Роботи з будівництва метрополітену на Виноградар буде продовжено», — розповів він.
Також буде продовжено роботи з оновлення інфраструктури: мости, транспортні розв’язки, школи, дитячі садочки, парки, лікарні.
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Поворозник додав, що зараз є обʼєкти, які потрібно підтримувати в належному стані, щоб це не призвело до руйнації. Наприклад, розриті тунелі метрополітену можуть просто обвалитися.
Нагадаємо, у 2021 році мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що будівництво нових станцій київського метрополітену профінансовано повністю, тому не має бути жодних проблем. Кличко зазначив, що неодноразово виїжджав на будівництво гілки метро. З 1,3 км під землею вже прокладено 900 метрів.
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