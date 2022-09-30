Будівництво метро на Виноградар: з приватної фірми стягнули понад 139 мільйонів за оборудки — Finance.ua
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Будівництво метро на Виноградар: з приватної фірми стягнули понад 139 мільйонів за оборудки

Казна та Політика
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Будівництво метро на Виноградар: з приватної фірми стягнули понад 139 мільйонів за оборудки
Будівництво метро на Виноградар: з приватної фірми стягнули понад 139 мільйонів за оборудки
Господарський суд міста Києва стягнув із приватної фірми понад 139 млн грн за нецільове використання бюджетних коштів на будівництві метро до столичного житлового масиву Виноградар.
Про це Київська міська прокуратура повідомляє у Телеграмі.
Столична прокуратура встановила порушення інтересів держави у зв’язку із нецільовим використанням комерційною установою коштів місцевого бюджету, спрямованих територіальною громадою на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» до Виноградаря.
«Установлено, що отримані за договором кошти місцевого бюджету, призначені для будівництва лінії метрополітену, підрядною організацією всупереч вимог законодавства розміщено на депозитних рахунках в банківській установі, внаслідок чого вказана комерційна установа незаконно збагатилась за рахунок територіальної громади», — ідеться у повідомленні.
Прокуратура пред’явила позов до Господарського суду в інтересах держави в особі Київської міської ради, КП «Київський метрополітен» про стягнення із комерційної установи вказаних коштів.
Суд погодився з доводами прокурора та своїм рішенням задовольнив позовні вимоги в повному обсязі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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