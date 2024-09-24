Метро на Виноградар коштуватиме на 8 млрд дорожче, ніж планувалося — Держаудитслужба — Finance.ua
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Метро на Виноградар коштуватиме на 8 млрд дорожче, ніж планувалося — Держаудитслужба

Казна та Політика
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Відновлення будівництва метро на Виноградар у Києві коштуватиме бюджету на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося.
Про це йдеться в повідомленні Державної аудиторської служби України в результаті аудиту фінансової діяльності комунального підприємства «Київський метрополітен».
«Прострочений борг у 4 млрд грн, відтермінування будівництва важливої транспортної артерії столиці та подорожчання на 8 млрд грн — результат „бізнес-схем“ недоброчесного підрядника АТ „Київметробуд“ та бездіяльності столичної влади», — сказано в повідомленні.
Як з’ясували аудитори, «Київметробуд», який у 2018−2019 роках отримав з бюджету авансові платежі у розмірі 2,59 млрд грн, використовував ці гроші не за призначенням та не освоїв у терміни, визначені договором.
«Замість того, щоб продовжувати будівництво Сирецько-Печерської лінії, підрядник розмістив частину перерахованих від КП „Київський метрополітен“ коштів на депозитах. Зокрема, у 2019 році „Київметробуд“ поклав 1,7 млрд грн на банківські рахунки у ПАТ АБ „Укргазбанк“», — йдеться в повідомленні.
Крім того, протягом 2018−2019 років бюджетні кошти скеровувались на оплату різних аудиторських, юридичних, консультаційних послуг, страхування фінансових ризиків, надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги іншій юридичній особі тощо. При цьому власне на саме будівництво гроші майже не йшли.
«Що, однак, не завадило „Київському метрополітену“ у грудні 2019 року перерахувати підряднику ще додатково 1,41 млрд грн. З яких було освоєно лише 44,1 млн грн», зазначили ревізори.
«Як результат — майже 4 млрд грн перетворилися у прострочену заборгованість. Тепер відновлення будівництва метро на Виноградар обійдеться бюджету у 2,5 рази дорожче. За результатами перерахунку показників вартості робіт кошторис за 6 останніх років (з 2018 до 2024-го) збільшився на 8 млрд грн: з 5,9 до майже 14 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

  • Максим Шкіль, власник групи компаній «Автострада», з якою підписали угоду про будівництво двох нових станцій метро на Виноградарі у Києві, не готовий прогнозувати, що вони з’являться у 2027 році
За матеріалами:
Економічна Правда
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