У Київському метро все більше жінок обіймають «чоловічі» посади — Finance.ua

У Київському метро все більше жінок обіймають «чоловічі» посади Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

У Київському метро все більше жінок обіймають «чоловічі» посади

У КП «Київський метрополітен» йдуть працювати жінки. Загалом на підприємстві працює 41% жінок і 59% - чоловіків.

Про це повідомив в.о. начальника комунального підприємства Віктор Вигівський.

«Наразі в технічній школі триває підготовка майбутніх машиністів, серед слухачів — одна жінка. Ця група завершить навчання та вийде на лінію наприкінці цього року. Водночас найближчим часом ми оголосимо новий набір на курси машиністів. Сподіваємося, що до них долучаться як чоловіки, так і жінки», — підкреслив Віктор Вигівський.

Брак фахівців у КП «Київський метрополітен»

Ситуація з браком фахівців у столичному метро пов’язана зокрема зі специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізаційною роботою.

«На сьогодні ми маємо більше 15% вакантних посад на підприємстві. Це вакансії слюсарів, токарів, електриків, машиністів метро», — наголосив Вигівський.

Він зауважив, що метрополітен є вузькопрофільним підприємством і має багато специфічних вакансій, які вимагають не лише відповідної освіти, а й потребують безпосереднього навчання в умовах підприємства. Це стосується машиністів, енергодиспетчерів, слюсарів та поїзних диспетчерів.

Загалом період адаптації спеціаліста до умов підприємства займає близько 12 місяців.

Перелік вакансій — за посиланням

Графіки курсування поїздів

Вигівський нагадав, що поїзди почали курсувати за іншими графіками. Так, інтервали збільшились на одну хвилину в міжпікові години та на 45 секунд у пікові.

«Разом із тим, за результатами моніторингу пасажиропотоків критичної ситуації немає. Наявна парність поїздів забезпечує перевезення всіх пасажирів і дає змогу заповнювати вагони в допустимих нормах», — додав він.

Довідка Finance.ua:

мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому в Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати;

нестача водіїв приватних маршруток значна та ставить під загрозу роботу багатьох транспортних підприємств, які здійснюють перевезення пасажирів в Києві та Київській області. Також доволі відчутний дефіцит водіїв громадського транспорту в столиці. Орієнтовно, понад пів тисячі водіїв «Київпастрансу» були мобілізовані.



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