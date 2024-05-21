У Києві є дефіцит водіїв громадського транспорту, під загрозою і приватні транспортні підприємства — Finance.ua

У Києві є дефіцит водіїв громадського транспорту, під загрозою і приватні транспортні підприємства Сьогодні 19:15

У Києві є дефіцит водіїв громадського транспорту, під загрозою і приватні транспортні підприємства

Нестача водіїв приватних маршруток значна та ставить під загрозу роботу багатьох транспортних підприємств, які здійснюють перевезення пасажирів в Києві та Київській області. Також доволі відчутний дефіцит водіїв громадського транспорту в столиці. Орієнтовно, понад пів тисячі водіїв «Київпастрансу» були мобілізовані.

Про це повідомили голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко та речник КП «Київпастранс» Олег Грищак у коментарі УНН

«У нас є певний дефіцит водіїв, суттєвий. Можна сказати, що десь пів тисячі, навіть більше водіїв у нас були мобілізовані, тому, власне, російська агресія — це є перша головна причина дефіциту водіїв у нашому підприємстві. Зараз ми вирішуємо це питання тим, що ми надаємо бронь водіям. Був період, коли з цим були певні складнощі не з нашої провини. Зараз ми виходимо з ситуації ось таким чином, але бронювання за законом не може стосуватися всіх 100% працівників», — розповів Грищак.

Він зазначив, що дефіцит доволі відчутний для «Київпастрансу.

«Є постійна потреба в спеціалістах різного плану — водіях, спеціалістах з ремонту рухомого складу, електриках, слюсарях, фрезерувальниках», — сказав Грищак.

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На запитання, у якому громадському транспорті найбільше не вистачає людей, Грищак відповів, що на автобусних маршрутах, оскільки в трамваях та тролейбусах більшість водіїв — жінки.

Окрім того, він прокоментував дискусію громадської організації «Vision Zero» щодо долучення до професії водіїв громадського транспорту водіїв з 18 років.

«З цього приводу можу сказати тільки одне, що є певне законодавство та певні вимоги до кваліфікації водія. Наприклад, якщо ми говоримо про водія автобуса, то потрібно розуміти, що для того, щоб керувати пасажирським автобусом, перевозити людей, потрібно мати 2 роки водійського стажу. 18-річний водій, який щойно отримав водійське посвідчення, не зможе мати 2 роки досвіду. Залучення молоді з 18 років — це пропозиція хороша, але трохи дилетантська, тому що люди, які подають такі пропозиції не зовсім розуміють, як відбувається навчання водіїв», — сказав Грищак.

Він зазначив, що «Київпастранс» вітає будь-яку законодавчу зміну, яка буде йти на користь залученню спеціалісті до роботи, зокрема на їхньому підприємстві.

Голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко повідомив, що останні 5 років у перевізників Києва та Київської області був дефіцит водіїв.

«У 2022 році з початком (повномасштабної. — Ред.) військової агресії російської федерації ця проблема стала ще складнішою. А у 2024 році у зв’язку із мобілізацією, нестача водіїв настільки складна, що ставить під загрозу роботу багатьох транспортних підприємств, які здійснюють перевезення пасажирів в Києві та Київській області. Тому, якщо влада не допоможе забезпечитиперевізникам бронювання водіїв, наслідки будуть дуже негативні для сфери перевезень», — розповів Мойсеєнко.

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