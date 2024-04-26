Українські роботодавці підвищують зарплати через дефіцит кадрів (дослідження) — Finance.ua

Українські роботодавці підвищують зарплати через дефіцит кадрів (дослідження) Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Українські роботодавці підвищують зарплати через дефіцит кадрів (дослідження)

74% українських роботодавців відчувають дефіцит кадрів — це на 19% більше, ніж восени 2023 року. Це стимулює компанії пропонувати все більш щедрі пакети стимулів для залучення та утримання кваліфікованих працівників.

Про це йдеться у дослідженні ринку праці України від Європейської Бізнес Асоціації.

Згідно з результатами, 74% роботодавців відчувають брак персоналу, 17% - частково відчувають, 7% - не відчувають.

Як допомагають працівникам у 2023 році

97% респондентів підтвердили, що компанії в повному обсязі виплачують заробітну плату,

85% - виплачують бонуси та премії,

49% - забезпечували психологічну підтримку працівників,

а 47% - організовували освітні курси для всіх працівників.

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Серед іншої допомоги було відмічено, що деякі компанії продовжують сплачувати податки працівників, які проживають за кордоном, та відкрили працівникам міжнародні програми медичного страхування. Також є компанії, які компенсують працівникам витрати за використання електроенергії, інтернету та частину витрат на оренду житла.

Зміни у 2023 році:

79% компаній підвищили заробітну плату;

46% компаній розширили функціонал та найняли нових працівників;

36% компаній збільшили бюджети на розвиток, навчання та утримання персоналу;

27% компаній підвищили бонуси та премії;

10% компаній скоротили персонал.

На скільки відсотків підвищили з.п. працівникам?

44% респондентів — підвищили з.п. на 10−15%,

25% - на 16−20%,

4% - більше ніж на 21%,

16% - менше ніж на 10%,

2% - більше ніж на 31%.

У 2024 збільшення зарплат планують 72% компаній, бюджетів на навчання — 39%, кількість працівників — 35%, вихід на нові ринки — 32%.

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