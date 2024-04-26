Українські роботодавці підвищують зарплати через дефіцит кадрів (дослідження) — Finance.ua
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Українські роботодавці підвищують зарплати через дефіцит кадрів (дослідження)

Особисті фінанси
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Українські роботодавці підвищують зарплати через дефіцит кадрів (дослідження)
Українські роботодавці підвищують зарплати через дефіцит кадрів (дослідження)
74% українських роботодавців відчувають дефіцит кадрів — це на 19% більше, ніж восени 2023 року. Це стимулює компанії пропонувати все більш щедрі пакети стимулів для залучення та утримання кваліфікованих працівників.
Про це йдеться у дослідженні ринку праці України від Європейської Бізнес Асоціації.
Згідно з результатами, 74% роботодавців відчувають брак персоналу, 17% - частково відчувають, 7% - не відчувають.

Як допомагають працівникам у 2023 році

  • 97% респондентів підтвердили, що компанії в повному обсязі виплачують заробітну плату,
  • 85% - виплачують бонуси та премії,
  • 49% - забезпечували психологічну підтримку працівників,
  • а 47% - організовували освітні курси для всіх працівників.
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Серед іншої допомоги було відмічено, що деякі компанії продовжують сплачувати податки працівників, які проживають за кордоном, та відкрили працівникам міжнародні програми медичного страхування. Також є компанії, які компенсують працівникам витрати за використання електроенергії, інтернету та частину витрат на оренду житла.
Українські роботодавці підвищують зарплати через дефіцит кадрів (дослідження)
Зміни у 2023 році:
  • 79% компаній підвищили заробітну плату;
  • 46% компаній розширили функціонал та найняли нових працівників;
  • 36% компаній збільшили бюджети на розвиток, навчання та утримання персоналу;
  • 27% компаній підвищили бонуси та премії;
  • 10% компаній скоротили персонал.
На скільки відсотків підвищили з.п. працівникам?
  • 44% респондентів — підвищили з.п. на 10−15%,
  • 25% - на 16−20%,
  • 4% - більше ніж на 21%,
  • 16% - менше ніж на 10%,
  • 2% - більше ніж на 31%.
У 2024 збільшення зарплат планують 72% компаній, бюджетів на навчання — 39%, кількість працівників — 35%, вихід на нові ринки — 32%.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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