Українські роботодавці підвищують зарплати через дефіцит кадрів (дослідження) — Finance.ua

Українські роботодавці підвищують зарплати через дефіцит кадрів (дослідження)
74% українських роботодавців відчувають дефіцит кадрів — це на 19% більше, ніж восени 2023 року. Це стимулює компанії пропонувати все більш щедрі пакети стимулів для залучення та утримання кваліфікованих працівників.
Про це йдеться у дослідженні ринку праці України від Європейської Бізнес Асоціації.
Згідно з результатами, 74% роботодавців відчувають брак персоналу, 17% - частково відчувають, 7% - не відчувають.
Як допомагають працівникам у 2023 році
- 97% респондентів підтвердили, що компанії в повному обсязі виплачують заробітну плату,
- 85% - виплачують бонуси та премії,
- 49% - забезпечували психологічну підтримку працівників,
- а 47% - організовували освітні курси для всіх працівників.
Серед іншої допомоги було відмічено, що деякі компанії продовжують сплачувати податки працівників, які проживають за кордоном, та відкрили працівникам міжнародні програми медичного страхування. Також є компанії, які компенсують працівникам витрати за використання електроенергії, інтернету та частину витрат на оренду житла.
Зміни у 2023 році:
- 79% компаній підвищили заробітну плату;
- 46% компаній розширили функціонал та найняли нових працівників;
- 36% компаній збільшили бюджети на розвиток, навчання та утримання персоналу;
- 27% компаній підвищили бонуси та премії;
- 10% компаній скоротили персонал.
На скільки відсотків підвищили з.п. працівникам?
- 44% респондентів — підвищили з.п. на 10−15%,
- 25% - на 16−20%,
- 4% - більше ніж на 21%,
- 16% - менше ніж на 10%,
- 2% - більше ніж на 31%.
У 2024 збільшення зарплат планують 72% компаній, бюджетів на навчання — 39%, кількість працівників — 35%, вихід на нові ринки — 32%.
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