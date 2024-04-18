Підвищення зарплат та зменшення кількості працівників: бізнес озвучив плани на рік — Finance.ua

Підвищення зарплат та зменшення кількості працівників: бізнес озвучив плани на рік Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Підвищення зарплат та зменшення кількості працівників: бізнес озвучив плани на рік

Результати опитування підприємств у І кварталі 2024 року свідчать про посилення позитивних очікувань бізнесу щодо ділової активності в наступні 12 місяців. Незважаючи на логістичні труднощі, у тому числі з перетином кордону, респонденти прогнозують помірне зростання обсягів виробництва товарів та послуг в Україні, а також позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Очікування щодо зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника посилюються. Баланс відповідей — 62.6% (у ІV кварталі 2023 року — 57.9%).

Графік: НБУ

Найвищі очікування:

за видами економічної діяльності - у підприємств переробної промисловості;

за розміром — у середніх підприємств;

за напрямом діяльності - у підприємств, що здійснюють лише імпортні операції;

за регіонами — у підприємств Вінницької області.

Найнижчі очікування:

за видами економічної діяльності - у підприємств будівництва;

за розміром — у малих підприємств;

за напрямом діяльності - у підприємств, що здійснюють лише експортні операції;

за регіонами — у підприємств Миколаївської області.

Також бізнес продовжує очікувати зменшення кількості працівників на своїх підприємствах.

Графік: НБУ

Залишаються негативними оцінки респондентів щодо зміни кількості працівників на їхніх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей — «мінус» 6.3% (у ІV кварталі 2023 року — «мінус» 6.5%). Найпесимістичніші у своїх прогнозах респонденти добувної промисловості, будівництва, а також енерго- та водопостачання (баланси відповідей «мінус» 20.5%, «мінус» 20.0% та «мінус» 16.7% відповідно).

Проте респонденти підприємств торгівлі четвертий квартал поспіль очікують збільшення кількості працівників.

Нагадаємо, курсові очікування бізнесу незначно погіршилися : середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40.44 грн/дол. США (в попередньому кварталі - 40.06 грн/дол. США). Частка респондентів, які прогнозують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40.00 грн/дол. США, скоротилася за квартал з 55.4% до 46.0%.

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