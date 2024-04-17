Бізнес спрогнозував курс долара на наступні 12 місяців — Finance.ua

Бізнес спрогнозував курс долара на наступні 12 місяців Сьогодні 16:02 — Валюта

Бізнес спрогнозував курс долара на наступні 12 місяців

Середнє значення обмінного курсу, на яке бізнес очікує через 12 місяців, становить 40.44 грн/дол. США.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній у І кварталі 2024 року, передає пресслужба Національного банку України.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 103.0% порівняно зі 101.6% у ІV кварталі 2023 року.

«Учасники опитування продовжили позитивно оцінювати свій майбутній фінансово-економічний стан, мали оптимістичні очікування щодо майбутніх обсягів реалізації власної продукції та інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар. Найбільше стримують розвиток підприємств воєнні дії та їх наслідки. Суттєво посилився вплив браку кваліфікованих працівників», — сказано в дослідженні.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Бізнес четвертий квартал поспіль очікував зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців, хоча й дещо нижчими темпами: баланс відповідей становив 8.5% порівняно з 15.2% у ІV кварталі.

Зростання прогнозували підприємства всіх видів економічної діяльності (ВЕД), крім добувної промисловості, а також більшості областей, розмірів за кількістю працівників та напрямів діяльності.

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Поліпшення інфляційних очікувань триває шостий квартал поспіль: у І кварталі 2024 року очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11.0% порівняно з 11.3% у попередньому кварталі. Майже половина опитаних (48.4%) очікували інфляцію не вище 10.0%.

Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 82.8% респондентів. Зберігається суттєвий вплив чинника «витрати на виробництво» (65.8%). Водночас посилився вплив курсового чинника — на 7.3 в. п до 59.5%.

Курсові очікування незначно погіршилися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40.44 грн/дол. США (в попередньому кварталі - 40.06 грн/дол. США). Частка респондентів, які прогнозують, що обмінний незначно погіршилися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40.44 грн/дол. США (в попередньому кварталі - 40.06 грн/дол. США). Частка респондентів, які прогнозують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40.00 грн/дол. США, скоротилася за квартал з 55.4% до 46.0%.

Поточний стан та очікування підприємств щодо власного розвитку

Поточний фінансово-економічний стан підприємств усе ще слабкий, водночас триває його поступове поліпшення: баланс відповідей становив «мінус» 1.4% порівняно з «мінус» 5.6% у ІV кварталі.

Бізнес стримано оцінив поліпшення фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 3.7% (у ІV кварталі - 4.1%). Найоптимістичніші оцінки надали підприємства добувної промисловості та будівництва — баланси відповідей 15.9% та 15.8% відповідно.

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Учасники опитування зберегли оптимістичні прогнози щодо обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку: баланси відповідей — 10.6% і 6.8% відповідно (у ІV кварталі - 10.6% та 9.7% відповідно).

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, й надалі очікують збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 16.1% (у IV кварталі - 11.3%). Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, збільшилася до 22.8% порівняно з 20.7% у попередньому опитуванні.

Учасники опитування продовжили очікувати зменшення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей — «мінус» 6.3% (у IV кварталі - «мінус» 6.5%).

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Продовжили посилюватися очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей — 62.6% порівняно з 57.9% у ІV кварталі.

Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються зависокі ставки — 49.5% відповідей. Водночас посилився вплив чинників «наявність інших джерел фінансування» та «невпевненість у спроможності підприємства вчасно виконувати боргові зобов’язання» — на 1.9 п. п. до 42.1% та на 2.2 п.п. до 24.1% відповідно.

Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, майже не змінилася і становила 7.7% порівняно з 7.8% у попередньому кварталі.

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