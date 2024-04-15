Куди мігрує український бізнес під час війни: ТОП напрямків (інфографіка) — Finance.ua
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Куди мігрує український бізнес під час війни: ТОП напрямків (інфографіка)

Особисті фінанси
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Майже 19 тис. компаній переїхали від початку 2022 року, за даними ЄДР. Найпопулярнішими напрямками, куди рухається бізнес, виявилися Київська та Закарпатська області. Про це повідомляє Опендатабот.

Звідки і куди релокують

З усієї кількості компаній, які змінили своє розташування від початку повномасштабної війни, трохи більше 1 тис. переїхали з міста до області. Половина з них — понад 600 підприємств — виїхали з Києва, а ще 60 або 5,1% - з Одещини.

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Переважно, для переїзду обирають Київську область — 546 переїздів. Це майже кожна друга релокація бізнесу від початку повномасштабної війни. А найпопулярнішим став маршрут з Києва до Київської області: 359 релокацій. Фактично, 30% усіх випадків, коли бізнес переїздить в область, припадають на цей маршрут.
Куди мігрує український бізнес під час війни: ТОП напрямків (інфографіка)
Інші маршрути виявилися менш популярними. Наприклад, на другому та третьому місцях — шлях з Львівської до Київської області та із Києва до Закарпаття — 2,7% та 2,6% відповідно (30−32 підприємств).
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Лідерами за переїздом стали компанії, які займаються оптовою торгівлею — 344 релокації (29.3%) та транспортна галузь — 92 релокації (7.8%)
Куди мігрує український бізнес під час війни: ТОП напрямків (інфографіка)
ТОВ «Укролія» з обігом у понад 4 млрд грн стало найбільшою компанією, яка змінила своє розташування. Підприємство переїхало з Києва до Полтавської області. ТОВ «Київ-Атлантик Україна» з обігом у понад 2 млрд грн також поїхало з Київщини — проте до Черкащини.
Закриває топ бізнес-мігрантів ТОВ «Керхер» з обігом у понад 1 млрд грн — компанія змінила місце реєстрації на Київську область.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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