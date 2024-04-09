Бізнес не побачить зниження рівня корупції на митниці (інфографіка) — Finance.ua
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Бізнес не побачить зниження рівня корупції на митниці (інфографіка)

Казна та Політика
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Бізнес не побачить зниження рівня корупції на митниці (інфографіка)
Бізнес не побачить зниження рівня корупції на митниці (інфографіка)
Бізнес покращив оцінку митної сфери в Україні. Цьогоріч серед компонентів індексу митні експерти найгірше оцінили якість надання митних послуг та професіоналізму посадових осіб — 2,76 балів.
Про це свідчать результати опитування «Митний індекс» у 2023 році, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією та DHL Express.
Інфографіка: eba.com.ua
Інфографіка: eba.com.ua

Якість митних сервісів

Більшість опитаних, а саме 56% оцінюють якість митних сервісів задовільно, 25% вважають її низькою, а 6% - дуже низькою. Кількість респондентів, що позитивно оцінюють роботу митниці, скоротилась з 24% у 2022 році до 13% у 2023 році.
Інтегральна оцінка рівня корупції на митниці склала 3,20 балів. Більшість опитаних, а саме 60% не помітили зміни рівня корупції, тоді як 15% вважають, що він дещо зменшився, а 12% - що істотно зменшився. Водночас 14% вважають, що прояви корупції на митниці посилились.
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Найвищою традиційно є оцінка роботи системи «Єдине вікно» — 3,77 балів. Думки митних експертів розділились — по 41% оцінюють роботу системи задовільно та добре. Ще 18% дуже добре оцінюють взаємодію держорганів у рамках роботи «Єдиного вікна».

Як можна доопрацювати систему

На думку бізнесу, систему можна доопрацювати, додавши можливість вивантаження окремої інформації в Еxcel, контактну інформацію посадових осіб, що опрацьовують документи та чат/можливість комунікації з ними, підвантаження листів Держмитслужби, які впливають на митні процедури, можливість анулювання ПП/ПД тощо.

Найбільші виклики при проходженні митниці

Як повідомляють компанії, найбільшими викликами при проходженні митниці на сьогодні є бюрократія та додаткові перевірки, несприйняття митними органами заявленої вартості товару та її коригування, корупційний тиск, деякі питання кодифікації, труднощі у взаємодії з ветеринарною службою та Держпродспоживслужбою, страйки на кордоні, що уповільнюють рух.
Варто зазначити, що наразі 79% компаній розглядають альтернативні логістичні маршрути в об'їзд Польщі через блокування кордону.
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Майже половина, а саме 46% опитаних нами компаній повідомляють про проблеми з коригуванням митної вартості, тоді як минулого року про це заявляли 37% респондентів.
Про проблеми з перекласифікацією коду УКТЗЕД за рішенням митних органів повідомляють 27% опитаних (26% минулого року).
Порівняно з минулим роком зросла кількість компаній, що планують отримувати статус АЕО (авторизованих економічних операторів) або окремі спрощення — з 66% до поточних 71%. Водночас процедурою спільного транзиту наразі користується 14% опитаних нами компаній (4% минулого року), а 4% користуються транзитними спрощеннями (2% минулого року). До того ж, 10% опитаних компаній вже застосовують Альтернативні правила Пан-Євро-Мед, і ще 29% - планують застосовувати.
За матеріалами:
Finance.ua
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