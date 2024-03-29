Митне оформлення експрес-відправлень дозволили робити зі смартфону — Finance.ua

Митне оформлення експрес-відправлень дозволили робити зі смартфону
Відтепер в Україні можна легко декларувати експрес-відправлення та сплачувати митні платежі прямо зі смартфону.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Митна служба повідомила про можливість самостійного декларування експрес-відправлень громадянами в особистому кабінеті на веб-порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» шляхом подання електронної митної декларації М-16.
«Це можна зробити прямо зі смартфону в будь-якому зручному місці!» — зазначають у відомстві.
«За рахунок використання попередньої інформації, яка подається експрес-операторами, громадяни мають можливість у кілька кліків самостійно задекларувати відправлення вартістю до 10 000 євро та сплатити митні платежі», — розповіли у митній службі.
Для спрощення процесу реалізовано низку сервісних функцій:
- переважна більшість граф декларації заповнюється автоматично;
- автоматично здійснюється машинний переклад назв товарів та іншої інформації на українську мову;
- можливість у багатьох випадках підбору коду товару за УКТ ЗЕД;
- розрахунок податків відбувається в автоматичному режимі;
- передбачено автозаповнення тих реквізитів, яких бракує в попередній інформації - у тому випадку, якщо громадянин раніше вже користувався цим сервісом.
Після подання декларації М-16, яку необхідно підписати за допомогою КЕП або Дія.Підпис, як вказано, виконується наступне: у разі, якщо вартість товарів перевищує 150 євро і вони підлягають оподаткуванню, генерується QR-код. Клікнувши на цей QR-код або навівши на нього камеру мобільного телефону, можна за лічені секунди сплатити нараховані митні платежі зі свого банківського застосунку, вказали у відомстві.
Відстежити статус оформлення відправлення та надходження сплачених коштів на митницю також можна онлайн через особистий кабінет.
«Ми подбали про те, щоб підрозділ митного оформлення, який здійснює оформлення експрес-відправлень, з використанням нової автоматизованої системи митного оформлення мав цілодобовий оперативний доступ до інформації про надходження сплачених сум податків на рахунок митниці в Держказначействі», — додали у службі.
При цьому там вказали, що залишаються й альтернативні способи оформлення, такі як декларування експрес-перевізником або через митного брокера та особисте (або іншою особою за дорученням) подання паперової декларації в підрозділ митного оформлення.
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