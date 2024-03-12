Обсяги порушень на митниці зросли з початку року у 10 разів — Finance.ua

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Обсяги порушень на митниці зросли з початку року у 10 разів

Казна та Політика
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Обсяги порушень на митниці зросли з початку року у 10 разів
Обсяги порушень на митниці зросли з початку року у 10 разів
Протягом січня-лютого 2024 року митниці виявили 1511 порушень митних правил на суму 4,2 млрд грн.
Про це повідомляється на сайті Державної митної служби України
«Вартісний показник збільшився майже в 10 разів, порівняно з аналогічним періодом 2023 року», — сказано в повідомленні.
У 445 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 64 млн гривень. Зокрема:
  • промислових товарів на суму майже 35 млн грн;
  • продовольчих товарів на суму понад 19 млн грн;
  • транспортних засобів на суму 9 млн грн.
Інфографіка: customs.gov.ua
Інфографіка: customs.gov.ua
У 621 справі про порушення митних правил митниці застосували адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 12 млн грн, стягнуто штрафів на суму 14 млн грн.
На розгляд до суду митниці передали 735 справ про порушення митних правил на суму 367 млн гривень. За результатами розгляду справ про порушення митних правил суд ухвалив 950 рішень про накладення стягнень у вигляді штрафу та конфіскації на загальну суму 243 млн грн (конфіскація — 119 млн грн, штрафи — 124 млн грн).
Нагадаємо, у Закарпатській області відкрили новий митний термінал біля КПП «Тиса» на угорському кордоні.
За матеріалами:
Finance.ua
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