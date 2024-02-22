Україна відкрила новий митний термінал на кордоні з Угорщиною — Finance.ua

Україна відкрила новий митний термінал на кордоні з Угорщиною Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

Україна відкрила новий митний термінал на кордоні з Угорщиною

У Закарпатській області відкрили новий митний термінал біля КПП «Тиса» на угорському кордоні.

Про це повідомила у Фейсбуці Закарпатська митниця.

«З метою створення належних умов для здійснення митного оформлення товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності Закарпатською митницею утворено нове місце прибуття на території сервісної зони «Тиса», — йдеться в повідомленні.

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Термінал знаходиться у селі Соломоново Ужгородського району.

Зазначається, що новий митний пункт працює в щоденному режимі роботи з 09.00 до 21.00.

Одночасно термінал може приймати 250−300 транспортних засобів.

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На Закарпатській митниці акцентують, що зручне розташування терміналу на початку траси міжнародного значення Чоп — Київ (200 метрів від КПП Чоп — Загонь) створює додаткові можливості для суб'єктів ЗЕД організовувати нові та поліпшувати існуючі логістичні маршрути після митного оформлення.

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