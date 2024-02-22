Україна відкрила новий митний термінал на кордоні з Угорщиною — Finance.ua

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Україна відкрила новий митний термінал на кордоні з Угорщиною

Казна та Політика
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Україна відкрила новий митний термінал на кордоні з Угорщиною
Україна відкрила новий митний термінал на кордоні з Угорщиною
У Закарпатській області відкрили новий митний термінал біля КПП «Тиса» на угорському кордоні.
Про це повідомила у Фейсбуці Закарпатська митниця.
«З метою створення належних умов для здійснення митного оформлення товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності Закарпатською митницею утворено нове місце прибуття на території сервісної зони «Тиса», — йдеться в повідомленні.
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Термінал знаходиться у селі Соломоново Ужгородського району.
Зазначається, що новий митний пункт працює в щоденному режимі роботи з 09.00 до 21.00.
Одночасно термінал може приймати 250−300 транспортних засобів.
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На Закарпатській митниці акцентують, що зручне розташування терміналу на початку траси міжнародного значення Чоп — Київ (200 метрів від КПП Чоп — Загонь) створює додаткові можливості для суб'єктів ЗЕД організовувати нові та поліпшувати існуючі логістичні маршрути після митного оформлення.
Нагадаємо, Польща звернулася до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з проханням продовжити пілот зі скасуванням «єЧерги» на пунктах пропуску (ПП) «Нижанковичі-Мальховіце», «Угринів-Долгобичув», а також «Рава-Руська-Гребенне».
Головним аргументом у дискусії про становище аграріїв у Польщі є начебто «затоплення» польського ринку зерном з України. Чи так воно насправді?

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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