Уряд ініціював поновлення митних перевірок з 1 березня — Finance.ua
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Уряд ініціював поновлення митних перевірок з 1 березня

Казна та Політика
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Уряд ініціював поновлення митних перевірок з 1 березня
Уряд ініціював поновлення митних перевірок з 1 березня
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає поновлення документальних митних перевірок з 1 березня.
Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.
Ухвалення законопроєкту є одним із зобовʼязань української влади перед МВФ.
Документом пропонується з 1 березня:
  • відновити повноваження митних органів на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів;
  • поновити на невикористаний строк документальні перевірки (зустрічні звірки), які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року;
  • передбачити протягом 60 днів з дня набрання чинності законом надсилання (вручення) актів (довідок) про результати документальних перевірок, звірок, заперечень, податкових повідомлень-рішень, процедура вручення яких не завершена до 24 лютого 2022 року.
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Водночас пропонується встановити мораторій на проведення Митницею документальних перевірок для платників податків, які знаходяться на окупованих територіях або у зоні активних бойових дій, а також врегулювати відновлення перевірок в разі зміни таким платником свого місцеперебування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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