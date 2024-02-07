Уряд ініціював поновлення митних перевірок з 1 березня — Finance.ua

Уряд ініціював поновлення митних перевірок з 1 березня Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Уряд ініціював поновлення митних перевірок з 1 березня

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає поновлення документальних митних перевірок з 1 березня.

Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

Ухвалення законопроєкту є одним із зобовʼязань української влади перед МВФ.

Документом пропонується з 1 березня:

відновити повноваження митних органів на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів;

поновити на невикористаний строк документальні перевірки (зустрічні звірки), які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року;

передбачити протягом 60 днів з дня набрання чинності законом надсилання (вручення) актів (довідок) про результати документальних перевірок, звірок, заперечень, податкових повідомлень-рішень, процедура вручення яких не завершена до 24 лютого 2022 року.

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Водночас пропонується встановити мораторій на проведення Митницею документальних перевірок для платників податків, які знаходяться на окупованих територіях або у зоні активних бойових дій, а також врегулювати відновлення перевірок в разі зміни таким платником свого місцеперебування.

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