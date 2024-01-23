Митні платежі за 2023 рік склали майже 460 мільярдів — Finance.ua

Митні платежі за 2023 рік склали майже 460 мільярдів Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

Митні платежі за 2023 рік склали майже 460 мільярдів

Митні платежі, сплачені платниками податків — суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), за 2023 рік склали 459,8 млрд грн.

Про це йдеться в Митному дайджесті, який опублікував у Telegram перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк, пише «Мінфін».

Відносно індикативу Міністерства фінансів (487,0 млрд грн) недовиконання митних платежів склало -27,3 млрд грн (або на 5,6% менше). Раніше недовиконання індикативу в окремі місяці поточного року було зумовлене, в основному, курсовим фактором через невідповідність «бюджетного» (42,2 грн/$) та фактичного валютного курсу.

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У листопаді-грудні 2023 р. основним об'єктивним фактором недовиконання індикативу стало блокування з 6 листопада 2023 року перевізниками із Польщі та Словаччини руху вантажних автомобілів в окремих пунктах пропуску через державний кордон.

Відносно факту попереднього 2022 року (300,8 млрд грн) зростання митних платежів склало +159,0 млрд грн (або на 52,8% більше). Стрімке зростання пояснюється низькою порівняльною базою першого року повномасштабної війни через зменшення обсягу оподатковуваного імпорту та дією широкого кола митних пільг.

Зокрема, митні платежі платники податків — суб'єкти ЗЕД у грудні 2023 року сплатили у розмірі 44,6 млрд грн.

Митні пільги

Обсяг наданих митних пільг у 2023 році дещо зменшився до 173 млрд грн (на -3,4% менше ніж 2022 року). Найбільша пільга з ПДВ — при ввезенні товарів оборонного призначення, з акцизного податку — при ввезенні підакцизної сировини. Обсяг пільг з ввізного мита зріс у рамках розширення вільної торгівлі з ЄС.

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Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у 2023 році зросло до 0,49 $/кг (на +38,4% більше, ніж 2022 року), що в основному зумовлене зростанням митної вартості одиниці імпортованих товарів.

Сприяння міжнародній торгівлі

За підсумками «митного безвізу» кількість оформлених транзитних декларацій у 2023 році склала 42,6 тис., у т.ч. оформлено 33 642 декларації у напрямку вивезення та 8 923 декларації у напрямку ввезення, 147 авторизацій на застосування спрощень, +20 нових АЕО (впродовж 2021−2022 рр. він був лише один).

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