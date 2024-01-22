На митному посту «Тиса» ліквідували масштабну корупційну схему — Finance.ua
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На митному посту «Тиса» ліквідували масштабну корупційну схему

Кримінал
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На митному посту «Тиса» ліквідували масштабну корупційну схему
На митному посту «Тиса» ліквідували масштабну корупційну схему, Фото: ssu.gov.ua
Служба безпеки ліквідувала масштабну корупційну схему на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
«На гарячому» затримано 5 посадовців пункту пропуску «Чоп-Захонь», які фактично сформували злочинну групу та обклали «даниною» водіїв міжнародних автоперевезень.
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З кожного автобуса фігуранти вимагали до 1,5 тис. євро. За цю суму чиновники обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення іноземних товарів, які завозили в Україну.
За одну зміну посадовці «пропускали» через схему до 50 автобусів. У разі відмови платити хабарі, посадовці погрожували затримкою формальних процедур та арештом вантажу з подальшою його конфіскацією.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Співробітники СБУ поетапно задокументували декілька фактів вимагання грошей з перевізників.
Під час обшуків за адресами проживання і на території митного посту виявлено великі суми готівки та документи, які свідчать про незаконну діяльність.
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На підставі зібраних доказів п’ятьом затриманим митникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене організованою групою), ще двом фігурантам — за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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