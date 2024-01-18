«Відмили» понад 1,2 млн грн на ремонті укриття в лікарні: на Полтавщині викрили масштабну корупційну схему за участю депутата — Finance.ua

«Відмили» понад 1,2 млн грн на ремонті укриття в лікарні: на Полтавщині викрили масштабну корупційну схему за участю депутата Сьогодні 19:45 — Кримінал

«Відмили» понад 1,2 млн грн на ремонті укриття в лікарні: на Полтавщині викрили масштабну корупційну схему за участю депутата, Фото: npu.gov.ua

На Полтавщині правоохоронці викрили корупційну схему під час ремонту укриття в лікарні на Полтавщині, загальна сума «відкатів» становила понад 1 200 000 гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Як встановили поліцейські, в межах реалізації програми розвитку та підтримки міської лікарні, виділялися бюджетні кошти. Однак учасники злочинної групи, до якої увійшли керівники комунальних підприємств та комерційних структур, налагодили власну схему з освоєння цих коштів.

Серед фігурантів — директори комунальних підприємств — керівник лікарні, чинний депутат однієї з територіальних громад Полтавщини — голова комісії житлово-комунального господарства та будівництва, а також керівник комерційної структури.

Відповідно до розробленого плану, переможцями у тендерах на виконання робіт в лікарні ставали «дружні» субʼєкти господарювання. Вартість такої послуги становила 10% від загальної суми укладеного договору. Лише від одного з підрядників загальна сума отриманих «відкатів» становила понад 1 200 000 гривень, які розподілили між всіма учасниками оборудки. Крім того, один із фігурантів придбав за отримані злочинним шляхом кошти автівку та оформив її на своїх родичів.

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Також, у ході слідства встановлені факти перерахування на рахунки цього підрядника грошей у повному обсязі за роботи, які або зовсім не були проведені, або зроблені частково. Це стосується виконання поточного ремонту з облаштування укриття та модернізації газової котельні у міській лікарні. Сума завданих збитків за цими фактами становить понад 5 900 000 гривень.

Слідчі та оперативники поліції за силової підтримки поліції особливого призначення та процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури провели обшуки в офісних приміщеннях, за місцями роботи, проживання та в транспортних засобах фігурантів на території Полтавщини та Сумської області. Вилучили фінансово-господарську документацію, гроші у національній та іноземній валюті на загальну суму понад 3 500 000 гривень, золоті злитки, компʼютерну техніку, банківські картки та чорнові записи.

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Директорові лікарні та керівнику підрядної організації суд обрав вже запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 240 000 гривень застави кожному. Щодо третього учасника — депутата ОТГ — члена комісії - розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу відбудеться найближчим часом.

В межах кримінального провадження тривають подальші слідчі дії зі збору доказової бази для притягнення до відповідальності інших осіб, які можуть бути причетні до масштабної корупційної схеми.

Максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваним за інкримінованими статтями, 12 років позбавлення волі.

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