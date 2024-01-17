Збитки на майже мільярд: ДБР повідомило підозру членам злочинної організації під керівництвом Гринкевича — Finance.ua

Збитки на майже мільярд: ДБР повідомило підозру членам злочинної організації під керівництвом Гринкевича Сьогодні 12:55 — Кримінал

Працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень.

Бюро викрило їх на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Як працювала схема

Встановлено, що підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу. Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень.

П’яти членам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України).

Членів злочинної організації затримано, та на даний час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкції статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Слідчі ДБР встановлюють повне коло осіб причетних до кримінального правопорушення, у тому числі перевіряється інформація відносно посадовців Міністерства оборони України.

Нагадаємо, 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.

500 тисяч доларів США пропонувалися за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження. Наразі він перебуває під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

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