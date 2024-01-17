СБУ та ДБР затримали шахрая, який за гроші обіцяв «посади» в Службі безпеки — Finance.ua
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СБУ та ДБР затримали шахрая, який за гроші обіцяв «посади» в Службі безпеки

Кримінал
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Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з ДБР викрили на Буковині шахрая, який видавав себе за підполковника Служби безпеки.
Про це повідомила СБУ.
Ділок пропонував довірливим українцям фейкове працевлаштування в одне із обласних управлінь СБУ. При цьому вимагав за це грошову винагороду у 10 тис. доларів США.
Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» під час отримання ним усієї суми від «кандидата».
Встановлено, що «підполковник СБУ» насправді виявився рядовим-прикордонником, який проходить службу за контрактом і не має жодного відношення до Служби безпеки.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369−2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Крім того вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
Розслідування проводили за процесуального керівництва Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
За матеріалами:
Finance.ua
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