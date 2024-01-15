У Києві викрили масштабну злочинну схему на понад 60 млн гривень — Finance.ua

У Києві викрили масштабну злочинну схему на понад 60 млн гривень Сьогодні 15:44 — Кримінал

У Києві викрили масштабну злочинну схему на понад 60 млн гривень.

Один з організаторів — посадовець державного підприємства. У Києві судитимуть п’ятьох учасників злочинної схеми. Вони незаконно заволоділи будівлями та укриттями державного підприємства на 64 млн грн.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Справу порушили відносно організатора та чотирьох учасників злочинної групи, які шахрайським шляхом заволоділи будівлями та укриттями державного підприємства одного з Міністерств України. Злочинну групу організували двоє жителів м. Києва. Один з них, будучи посадовою особою державного підприємства, підшукав об'єкти нерухомого майна, які не використовувалися у господарській діяльності цього підприємства.

Своєю чергою інші учасники злочинної групи від імені колишнього директора підробили документи, які дозволяли відчужити майно підприємства. На підставі цих документів державний реєстратор здійснив незаконне відчуження державних об'єктів на підставних осіб для подальшого перепродажу.

Всього організованою групою відчужено 7 об'єктів державного підприємства загальною площею 1500 м.кв. на суму 64 млн гривень.

З них — 5 підвальних приміщень, які використовувалися як укриття, та дві будівлі.

На даний час всі незаконно відчужені об'єкти нерухомості перебувають під арештом. Санкція статей передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Коментарі За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.