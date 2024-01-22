Посадовця КМДА судитимуть за розтрату майже двох мільйонів гривень з бюджету столиці — Finance.ua

Посадовця КМДА судитимуть за розтрату майже двох мільйонів гривень з бюджету столиці Сьогодні 09:33 — Кримінал

Посадовця КМДА судитимуть за розтрату майже двох мільйонів гривень з бюджету столиці

У столиці правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо посадовця КМДА, який розтратив близько двох мільйонів гривень.

Про це повідомляє Головне управління поліції в Києві.

Зазначається, що посадовець Київської міської державної адміністрації уклав договір про закупівлю електричних генераторів із підприємством за завищеною ціною та розтратив кошти з бюджету столиці.

За скоєне чоловіку загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

Нагадаємо, у червні минуло року слідчі задокументували злочинну діяльність посадовця Київської міської державної адміністрації, а саме у зловживанні службовим становищем та розтраті майна.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що посадовець уклав договір із підприємством про закупівлю генераторів електроживлення та автономних обігрівачів для забезпечення роботи пунктів обігріву у Києві за кошти з резервного фонду бюджету міста. Однак фактично розтратив кошти з місцевого бюджету на суму 1 829 166 гривень внаслідок закупівлі генераторів за завищеною ціною.

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Слідчі повідомили посадовцю про підозру у скоєнні вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Зловмиснику загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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