Бізнесмена Мазепу затримали під час спроби виїхати за кордон. Його підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС — ЗМІ Сьогодні 10:15 — Кримінал

Бізнесмена Мазепу затримали під час спроби виїхати за кордон. Його підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС — ЗМІ, Фото: gp.gov.ua

Правоохоронці підозрюють засновника інвестиційної компанії у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Як пише Економічна правда з посиланням на ДБР , ідеться про засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу.

Фото: gp.gov.ua

За даними слідства, засновник інвестиційної компанії, його брат та інші учасники злочинної організації з використанням корупційних зв’язків у державних органах незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. Йдеться про земельну ділянку у Вишгородському районі площею понад 7 га вартістю більше 20 млн грн.

Протягом 2020−2021 років учасники злочинної організації підшуковували осіб, які за грошову винагороду підписували документи щодо виділення земельних ділянок у приватну власність. В подальшому ці землі шляхом продажу передавались учасникам злочинної організації. Ті, в свою чергу, переоформлювали їх на представників забудовників елітної нерухомості, на чиє замовлення та фінансування вчинялись незаконні дії. У незаконній схемі також брали участь окремі службові особи органів Держгеокадастру.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи учасників злочинної організації.

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Засновника інвестиційної компанії затримано при спробі покинути територію України в напрямку Республіки Польща, через пункт пропуску «Шегині». Загалом в порядку ст. 208 КПК України затримано чотирьох осіб.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у незаконній приватизації державного майна, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 209 КК України), а засновнику інвестиційної компанії ще й у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі у ній (ч. 1 ст. 255 КК України).

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Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру у перевищення влади або службових повноважень двом колишнім керівникам Держгеокадастру у Київській області (ч. 3 ст. 365 КК України).

Нагадаємо, у листопаді 2023 року восьми учасникам цієї злочинної організації було повідомлено про підозру у незаконному заволодінні землями Київської ГЕС. Шестеро з них перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідувань, оперативний супровід — ДСР НПУ.

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