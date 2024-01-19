Бізнесмена Мазепу затримали під час спроби виїхати за кордон. Його підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС — ЗМІ
Правоохоронці підозрюють засновника інвестиційної компанії у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Як пише Економічна правда з посиланням на ДБР, ідеться про засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу.
За даними слідства, засновник інвестиційної компанії, його брат та інші учасники злочинної організації з використанням корупційних зв’язків у державних органах незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. Йдеться про земельну ділянку у Вишгородському районі площею понад 7 га вартістю більше 20 млн грн.
Протягом 2020−2021 років учасники злочинної організації підшуковували осіб, які за грошову винагороду підписували документи щодо виділення земельних ділянок у приватну власність. В подальшому ці землі шляхом продажу передавались учасникам злочинної організації. Ті, в свою чергу, переоформлювали їх на представників забудовників елітної нерухомості, на чиє замовлення та фінансування вчинялись незаконні дії. У незаконній схемі також брали участь окремі службові особи органів Держгеокадастру.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи учасників злочинної організації.
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Засновника інвестиційної компанії затримано при спробі покинути територію України в напрямку Республіки Польща, через пункт пропуску «Шегині». Загалом в порядку ст. 208 КПК України затримано чотирьох осіб.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у незаконній приватизації державного майна, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 209 КК України), а засновнику інвестиційної компанії ще й у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі у ній (ч. 1 ст. 255 КК України).
Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру у перевищення влади або службових повноважень двом колишнім керівникам Держгеокадастру у Київській області (ч. 3 ст. 365 КК України).
Нагадаємо, у листопаді 2023 року восьми учасникам цієї злочинної організації було повідомлено про підозру у незаконному заволодінні землями Київської ГЕС. Шестеро з них перебуває під вартою.
Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідувань, оперативний супровід — ДСР НПУ.
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