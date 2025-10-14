Президент позбавив громадянства «осіб із паспортом рф» — деталі Сьогодні 17:12 — Казна та Політика

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив рішення щодо «осіб у яких виявили російське громадянство», не називаючи прізвища.

Про це написав глава держави в соцмережах за підсумками безпекової наради.

Пряма мова: «…підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб — підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав».

Кого стосується відповідне рішення, не уточнюється. «Українська правда» намагається отримати коментар Офісу президента.

В ефірі національного телемарафону з посиланням на «джерело у державній владі», повідомили, що йдеться про позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, засудженого в Україні екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

Що передувало: Петиція до президента з вимогою припинити українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова менше ніж за добу набрала необхідні для розгляду главою держави 25 тисяч голосів.

Автор звернення Мирослав Откович аргументував його тим, що журналісти неодноразово публікували матеріали про ймовірну наявність у Труханова російського громадянства.

Економічна Правда За матеріалами:

