0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Президент позбавив громадянства «осіб із паспортом рф» — деталі

Казна та Політика
61
Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив рішення щодо «осіб у яких виявили російське громадянство», не називаючи прізвища.
Про це написав глава держави в соцмережах за підсумками безпекової наради.
Пряма мова: «…підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб — підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав».
Кого стосується відповідне рішення, не уточнюється. «Українська правда» намагається отримати коментар Офісу президента.
В ефірі національного телемарафону з посиланням на «джерело у державній владі», повідомили, що йдеться про позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, засудженого в Україні екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.
Що передувало: Петиція до президента з вимогою припинити українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова менше ніж за добу набрала необхідні для розгляду главою держави 25 тисяч голосів.
Автор звернення Мирослав Откович аргументував його тим, що журналісти неодноразово публікували матеріали про ймовірну наявність у Труханова російського громадянства.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems