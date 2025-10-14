Компанії з «масовими керівниками», які перебували чи перебувають у розшуку (інфографіки) Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

У жовтні 2025 року в Україні нараховується 40 фізособ, прізвище, імʼя та по батькові яких співпадає з особами, які перебувають або перебували в розшуку та очолюють понад 10 компаній.

Про це йдеться в аналітиці youcontrol

Які регіони

Сукупно ці особи керували або керують 851 компанією. Майже половина ймовірних «масових керівників», які перебували чи перебувають у розшуку й очолюють підприємства у Києві, решта найбільших за кількістю юросіб припадає на Дніпропетровську, Чернігівську, Київську та Донецьку області.

Де працюють

Третина компаній під управлінням таких ймовірних «масових керівників», працюють у сфері оптової торгівлі.

Найбільше підприємств зареєстровані у 2018 році, а це 21 компанія з різними видами діяльності — від роздрібної та оптової торгівлі, до сільського господарства.

пов’язаність з країною-агресором у минулому. Детально Під час перевірки 19 рекордсменів-бізнесменів у розшуку для 43 компаній спрацювали фактори обачності в аналітичній системі YouControl, що вказують на ймовірнуДетально читайте за посиланням.

Що таке «масовий керівник»

Це фізична особа, яка є керівником великої кількості юридичних осіб (здебільшого вважається 10 або більше), які не перебувають у стані припинення.

Інформація про те, що фізична особа одночасно очолює велику кількість юридичних осіб, ставить під сумнів можливість повноцінного виконання нею своїх обов’язків, як керівника на всіх підприємствах. Тобто ця особа вірогідно є підставною, а діяльність керованих нею компаній вірогідно є фіктивною, що може призвести до перекладання податкових зобов’язань.

