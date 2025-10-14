Компанії з «масовими керівниками», які перебували чи перебувають у розшуку (інфографіки)
У жовтні 2025 року в Україні нараховується 40 фізособ, прізвище, імʼя та по батькові яких співпадає з особами, які перебувають або перебували в розшуку та очолюють понад 10 компаній.
Про це йдеться в аналітиці youcontrol.
Які регіони
Сукупно ці особи керували або керують 851 компанією. Майже половина ймовірних «масових керівників», які перебували чи перебувають у розшуку й очолюють підприємства у Києві, решта найбільших за кількістю юросіб припадає на Дніпропетровську, Чернігівську, Київську та Донецьку області.
Де працюють
Третина компаній під управлінням таких ймовірних «масових керівників», працюють у сфері оптової торгівлі.
Найбільше підприємств зареєстровані у 2018 році, а це 21 компанія з різними видами діяльності — від роздрібної та оптової торгівлі, до сільського господарства.
Під час перевірки 19 рекордсменів-бізнесменів у розшуку для 43 компаній спрацювали фактори обачності в аналітичній системі YouControl, що вказують на ймовірну пов’язаність з країною-агресором у минулому. Детально читайте за посиланням.
Що таке «масовий керівник»
Це фізична особа, яка є керівником великої кількості юридичних осіб (здебільшого вважається 10 або більше), які не перебувають у стані припинення.
Інформація про те, що фізична особа одночасно очолює велику кількість юридичних осіб, ставить під сумнів можливість повноцінного виконання нею своїх обов’язків, як керівника на всіх підприємствах. Тобто ця особа вірогідно є підставною, а діяльність керованих нею компаній вірогідно є фіктивною, що може призвести до перекладання податкових зобов’язань.
Поділитися новиною
Також за темою
Президент позбавив громадянства «осіб із паспортом рф» — деталі
Компанії з «масовими керівниками», які перебували чи перебувають у розшуку (інфографіки)
«Зроблено в Україні»: посилено вимоги до публічних закупівель (основні зміни)
Які компанії сплатили найбільше «податку на Google»: дані ДПС
Надходження військового збору зросли в 4 рази
Інфляція в Україні сповільнюється: як змінилися ціни