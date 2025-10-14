Нова індексація пенсій: про які суми йдеться Сьогодні 20:09 — Казна та Політика

Нова індексація пенсій: про які суми йдеться

2026 року індексація пенсій може бути на рівні 15,4%. При цьому мінімальну пенсію підвищать усього на 9,9% і вперше за кілька років.

У проєкті бюджету на 2026 рік передбачено видатки на Пенсійний фонд у розмірі 251,3 млрд грн. Це на 14,3 млрд грн більше, ніж було торік.

Загалом передбачено:

підвищення мінімальної та максимальної пенсії;

підвищення надбавки за стаж;

березнева індексація пенсії;

продовження обмеження пенсій, розмір яких більший за 10 прожиткових мінімумів.

Рік Мінімальна пенсія Макс. пенсія 2024 2361 23610 2025 2361 23610 2026 2595 25950

Максимальна

Найбільш суттєвий перерахунок очікується в березні. Це традиційна щорічна індексація пенсій. Розмір цього розрахунку стане відомим тільки в лютому, адже він залежить від статистичних показників за поточний рік. Нагадаємо, у межах індексації розрахований за формулою розмір пенсії (без надбавок) збільшують на певний відсоток.

Цей відсоток — 50% від суми середнього за три роки зростання зарплат та тогорічної інфляції. Якщо інфляція цього року буде на рівні 9,6%, а темпи зростання зарплат у 2025-му збережуться на рівні 2024-го, пенсії можуть підвищити приблизно на 15,4%. Це попередній та приблизний розрахунок OBOZ.UA.

Нагадаємо, у 2025-му індексація склала 11,5%. Однак цього року у формулі розрахунку враховували зростання зарплат за 2022-й. Це рік початку повномасштабної війни. Тоді номінальна зарплата зросла всього лише на 6% (це в рази менше, ніж роком раніше), а реальна зарплата (з урахуванням інфляції) навіть зменшилась.

У 2026-му під час індексації вже не зважатимуть на показники зростання зарплат у 2022 році. Це має призвести до значного збільшення рівня підвищення пенсій. Тут також варто зазначити, що індексація на 15,4% не означатиме, що ваша пенсія збільшиться саме на цей відсоток.

Річ у тім, що підвищують не весь розмір пенсії, а тільки ту частину, яка порахована за формулою (наприклад, без вікових доплат). Тобто, наприклад, якщо ваша пенсія становить 6 300 грн, але з них 300 грн — вікова доплата, то під час індексації у березні підвищать пенсію у розмірі 6 000 грн (якщо на 15,4% - то до 6 924 грн).

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев сказав , що низька зарплата вчителя чи низька пенсія — це наслідок ухилення від податків. Україна втрачає мільярди гривень через велику кількість людей, які ухиляються від оподаткування та тих, хто це покриває.

«За рахунок поєднання „тіні“ та корупції, що є одним і тим самим, ми з вами є бідною країною. Навіть у мирний час ми були бідною країною, не говорячи вже про те, коли ми 60% видатків спрямовуємо на безпеку та оборону», — наголосив він.

Нагадаємо, що Пенсійний фонд України зафіксував різке зниження показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який враховується для обчислення пенсії. У липні він впав майже на 2 тисячі гривень.

