Нова індексація пенсій: про які суми йдеться

Казна та Політика
78
2026 року індексація пенсій може бути на рівні 15,4%. При цьому мінімальну пенсію підвищать усього на 9,9% і вперше за кілька років.
Про це йдеться в публікації OBOZ.UA.
У проєкті бюджету на 2026 рік передбачено видатки на Пенсійний фонд у розмірі 251,3 млрд грн. Це на 14,3 млрд грн більше, ніж було торік.
Загалом передбачено:
  • підвищення мінімальної та максимальної пенсії;
  • підвищення надбавки за стаж;
  • березнева індексація пенсії;
  • продовження обмеження пенсій, розмір яких більший за 10 прожиткових мінімумів.
РікМінімальна пенсіяМакс. пенсія
2024236123610
2025236123610
2026259525950
Максимальна
Найбільш суттєвий перерахунок очікується в березні. Це традиційна щорічна індексація пенсій. Розмір цього розрахунку стане відомим тільки в лютому, адже він залежить від статистичних показників за поточний рік. Нагадаємо, у межах індексації розрахований за формулою розмір пенсії (без надбавок) збільшують на певний відсоток.
Цей відсоток — 50% від суми середнього за три роки зростання зарплат та тогорічної інфляції. Якщо інфляція цього року буде на рівні 9,6%, а темпи зростання зарплат у 2025-му збережуться на рівні 2024-го, пенсії можуть підвищити приблизно на 15,4%. Це попередній та приблизний розрахунок OBOZ.UA.
Нагадаємо, у 2025-му індексація склала 11,5%. Однак цього року у формулі розрахунку враховували зростання зарплат за 2022-й. Це рік початку повномасштабної війни. Тоді номінальна зарплата зросла всього лише на 6% (це в рази менше, ніж роком раніше), а реальна зарплата (з урахуванням інфляції) навіть зменшилась.
У 2026-му під час індексації вже не зважатимуть на показники зростання зарплат у 2022 році. Це має призвести до значного збільшення рівня підвищення пенсій. Тут також варто зазначити, що індексація на 15,4% не означатиме, що ваша пенсія збільшиться саме на цей відсоток.
Річ у тім, що підвищують не весь розмір пенсії, а тільки ту частину, яка порахована за формулою (наприклад, без вікових доплат). Тобто, наприклад, якщо ваша пенсія становить 6 300 грн, але з них 300 грн — вікова доплата, то під час індексації у березні підвищать пенсію у розмірі 6 000 грн (якщо на 15,4% - то до 6 924 грн).
Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев сказав, що низька зарплата вчителя чи низька пенсія — це наслідок ухилення від податків. Україна втрачає мільярди гривень через велику кількість людей, які ухиляються від оподаткування та тих, хто це покриває.
«За рахунок поєднання „тіні“ та корупції, що є одним і тим самим, ми з вами є бідною країною. Навіть у мирний час ми були бідною країною, не говорячи вже про те, коли ми 60% видатків спрямовуємо на безпеку та оборону», — наголосив він.
Нагадаємо, що Пенсійний фонд України зафіксував різке зниження показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який враховується для обчислення пенсії. У липні він впав майже на 2 тисячі гривень.
