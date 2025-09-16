Спецпенсії понад 26 тисяч грн обмежать коефіцієнтами Сьогодні 19:35 — Казна та Політика

Спецпенсії понад 26 тисяч грн обмежать коефіцієнтами

Кабінет міністрів пропонує продовжити дію обмеження максимального розміру пенсій в Україні, призначених за спеціальними законами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкту бюджету на 2026 рік (№ 14000 ).

Документом передбачено обмеження розміру пенсій на рівні 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Планується, що цей розмір наступного року становитиме 2595 гривень.

Таким чином, розмір пенсій буде обмежений рівнем 25 950 гривень. Для суми понад цю планку буде застосовуватися коефіцієнт, який визначить Кабмін.

Норма буде стосуватися пенсій призначених відповідно до:

Митного кодексу України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про прокуратуру»

Закону України «Про статус народного депутата України»

Закону України «Про Національний банк України»

Закону України «Про Кабінет Міністрів України»

Закону України «Про дипломатичну службу»

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Закону України «Про судову експертизу»

Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року «Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України».

Норма про обмеження розміру пенсій була закладена в бюджет 2025 рік.

Кабінет міністрів встановив на 2025 рік коефіцієнти для розміру пенсій понад 10 мінімальних пенсій (23 610 гривень) українців, які отримують пенсії за спеціальними законами.

Згідно з рішенням, пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (або мінімальної пенсії, 2361 гривня), виплачуються із застосуванням коефіцієнтів до відповідних сум перевищення:

до частини пенсії (пенсійної виплати), що перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, та не перевищує 11 розмірів, — 0,5;

