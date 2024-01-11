Україна планує стати східним митним кордоном ЄС — Мінфін Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Україна планує стати східним митним кордоном ЄС — Мінфін

Мета митної політики України в межах Національній стратегії доходів — стати східним митним кордоном Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

«В Нацстратегії доходів в рамках реформування митної політики запланована реалізація важливих кроків на шляху до трансформації митниці в східну митницю Європейського Союзу. Ця мета є частиною ширшої стратегії, спрямованої на комплексне оновлення митних органів, активну боротьбу з контрабандою, а також на гармонізацію українського митного законодавства з нормами ЄС», — сказано в повідомленні.

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Реформа передбачає серію ініціатив, які спрямовані на вдосконалення української митної системи.

«Це включає перехід до здійснення митних формальностей в Україні у відповідності до стандартів Євросоюзу. Одним із ключових елементів є впровадження нового Митного кодексу України, який буде базуватися на Митному кодексі ЄС», — пояснюють у Мінфіні.

Значна увага приділяється також зміцненню правового поля у сфері митного регулювання.

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«Це охоплює унормування кримінальної відповідальності за контрабанду, недостовірне митне декларування, а також надання повноважень митним органам у сфері оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування контрабанди», — додали в міністерстві.

Реалізація окреслених заходів після впровадження обов’язкового компоненту (митної адміністративної реформи) допоможе Україні стати інтегрованою частиною європейського економічного та регуляторного простору, зміцнюючи свою позицію як важливого митного партнера на східному фланзі ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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