Митники дали оцінку кількості порушень на кордоні — Finance.ua

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Митники дали оцінку кількості порушень на кордоні

Кримінал
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Митники дали оцінку кількості порушень на кордоні
Митники дали оцінку кількості порушень на кордоні
Протягом січня-листопада 2023 року митники виявили 11 061 порушення митних правил на суму 8,1 млрд гривень.
Про це повідомила Державна митна служба України.
При чому самі працівники митниці вилучили предметів правопорушень на суму понад 735 млн гривень.
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Безпосередньо митницями розглянуто 3231 справу про порушення митних правил. Застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму майже 105,9 млн гривень, з яких стягнуто до державного бюджету 73 млн гривень.
На розгляд до суду митницями передано 6 472 справи про порушення митних правил на суму 5,9 млрд гривень. За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1,94 млрд гривень.
Інфографіка: Митна служба
Інфографіка: Митна служба

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