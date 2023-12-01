Блокування кордону. Митниця в листопаді недовиконала план надходжень до бюджету на 20% — Finance.ua

Блокування кордону. Митниця в листопаді недовиконала план надходжень до бюджету на 20% Сьогодні 12:40 — Казна та Політика

Блокування кордону. Митниця в листопаді недовиконала план надходжень до бюджету на 20%

У листопаді Державна митна служба за результатами митних оформлень імпорту та експорту товарів перерахує до держбюджету 39,2 млрд грн митних та інших платежів, або 81% від плану. Головною причиною падіння митних платежів він вважає блокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

Про це повідомив голова профільного комітету Верховної Ради, народний депутат Данило Гетманцев.

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Індикативний показник у 48,5 млрд грн виконано лише на 39,2 млрд грн, або на 81%, повідомив Гетманцев у своєму телеграм-каналі.

За його словами, зважаючи на перевиконання плану в жовтні, недовиконання у листопаді можна пояснити лише падінням вантажообігу на західній ділянці кордону.

«Ось прямі втрати від безглуздого незаконного і несправедливого блокування», — зазначив нардеп.

За даними Держмитслужби, у жовтні порівняно з вереснем 2023 року надходження зросли на 5 млрд грн, або на 11,7% (відповідно у вересні до бюджету перерахували 43,3 млрд грн). Порівняно з жовтнем минулого року (32,5 млрд грн) фактичні надходження збільшились на 48,8%, або на 15,8 млрд грн.

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