Держмитслужба відклала перехід на нову транзитну декларацію, що планувався з 1 грудня — Finance.ua
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Держмитслужба відклала перехід на нову транзитну декларацію, що планувався з 1 грудня

Казна та Політика
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Держмитслужба відклала перехід на нову транзитну декларацію, що планувався з 1 грудня
Держмитслужба відклала перехід на нову транзитну декларацію, що планувався з 1 грудня
Державна митна служба України погодила з Генеральним директоратом з питань оподаткування та митного союзу Єврокомісії (DG TAXUD) перенесення на пізніший термін застосування нової транзитної декларації - NCTS Фаза 5, перехід на яку планувався з 1 грудня.
Про це йдеться в повідомленні Держмитслужби 30 листопада.
«Представники бізнесу висловили занепокоєння щодо переходу на застосування NCTS Фаза 5 з 1 грудня 2023 року, що зумовлено тим, що потрібен додатковий час на тестування брокерського програмного забезпечення та власне підготовку самих компаній до нових підходів», — пояснило відомство причину перенесення термінів.
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Зазначається, що це дасть розробникам брокерського програмного забезпечення додатковий час для тестування своїх систем у частині обміну повідомленнями з новим програмним забезпеченням NCTS Фаза 5 Держмитслужби.
Зазначається, що з метою мінімізації ризиків переходу бізнесу на застосування NCTS Фаза 5 Держмитслужба вже підписала контракт на розробку Порталу трейдера, який буде альтернативним брокерському програмному забезпеченню ІТ-рішенням для подачі декларацій в NCTS Фаза 5.
Очікується, що новий Портал трейдера буде доступний бізнесу наприкінці I кварталу 2024 року.
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«Держмитслужба зобов’язалася здійснити перехід на застосування NCTS Фаза 5 не пізніше 1 травня 2024 року з урахуванням готовності нового Порталу трейдера та/або брокерського програмного забезпечення до повноцінної взаємодії відповідно до вимог NCTS Фаза 5», — ідеться в релізі.
Відомство нагадало, що Україна успішно завершила всі етапи тестування системи NCTS Фаза 5, визначені DG TAXUD у рамках Conformance Testing (тестування на відповідність вимогам). Проходження Conformance Testing підтвердило працездатність розгорнутої в Держмитслужбі системи та можливість взаємодіяти з іншими країнами-учасницями Конвенції про процедуру спільного транзиту в рамках NCTS Фаза 5.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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