Україна і ЄС запроваджують Альтернативні правила походження товарів — митниця Сьогодні 09:28

З 1 грудня 2023 року на двосторонньому рівні між Україною і Євросоюзом запроваджуються Альтернативні правила походження товарів.

Про це повідомляє Держмитслужба у Фейсбуці.

«Альтернативні правила походження містять деякі новації у порівнянні з діючою редакцією правил походження Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, угода передбачає появу в Гармонізованій системі опису та кодування товарів нових термінів «взаємозамінні товари», «максимальний вміст матеріалів, походженням з третіх країн», «групи» та «позиції».

Оновлено також перелік товарів, які повністю отримано в країнах-учасницях Конвенції.

Передбачено використання тільки двох документів для підтвердження походження: це сертифікат EUR.1 та декларація про походження замість чотирьох (виключено документи EUR-MED), що спростить процедуру підтвердження походження.

Окрім цього, термін дії документів про походження з чотирьох місяців збільшено до десяти (стаття 23).

Уточнено перелік документів, необхідних для підтвердження походження матеріалів/сировини, які використовуються у виробництві готового товару, зокрема це декларація постачальника та довгострокова декларація постачальника.

Спрощено також механізм надання статусу уповноваженого (схваленого) експортера.

Держмитслужба нагадала декларантам, що товари користуватимуться тарифними преференціями зі сплати мита та набудуть преференційного походження з України або Європейського Союзу за умови подання одного з двох документів, що підтверджують походження товару.

Як повідомлялось, з 7 листопада змінились умови митного контролю та оформлення як імпортних, так і експортних вантажів.

Укрінформ За матеріалами:

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