Блокада на кордоні з Польщею: в профільному комітеті назвали компроміси, на які може піти Україна — Finance.ua
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Блокада на кордоні з Польщею: в профільному комітеті назвали компроміси, на які може піти Україна

Казна та Політика
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Блокада на кордоні з Польщею: в профільному комітеті назвали компроміси, на які може піти Україна
Блокада на кордоні з Польщею: в профільному комітеті назвали компроміси, на які може піти Україна, Фото: kresy.pl
Україна може, зокрема, говорити про будь-які компроміси в системі «Шлях», в електронній черзі для припинення страйку польських перевізників.
Таку думку висловила перший заступник голови комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко під час брифінгу.
«Польські перевізники мають п’ять основних вимог, й деякі вимоги, я б сказала можуть бути виконані українською стороною. Це доступ до системи „Шлях“, повернення порожніх європейських вантажівок без черги. На жаль, електронна черга та система „Шлях“ не є на 100% прозорою, що дратує наших європейських партнерів… Я вважаю, що ми можемо говорити про будь-які компроміси в системі „Шлях“, в електронній черзі, окрема лінія для європейського транспорту, але ми не можемо говорити про один пункт — це повернення дозволів для наших перевізників», — сказала Клименко.
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Вона зазначила, що переговори ведуться на дипломатичному рівні зі Словаччиною та Польщею.
«Це питання вирішується на рівні виконавчої влади, і Європейські інституції повинні також втручатися не бюрократичними процедурами, а якимись більш ефективними інструментами», — розповіла Клименко
Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали фізичне блокування трьох з чотирьох найбільших прикордонних переходів на польсько-українському кордоні. Як українські, так і польські експортери, імпортери та перевізники вже зазнають збитків, так само страждають і взаємини між двома країнами, які ще не встигли відновитися після зернового конфлікту.

Блокада кордону зі сторони Польщі

За матеріалами:
УНН
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