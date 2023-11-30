Перевізники Словаччини з 1 грудня заблокують пункт пропуску на кордоні з Україною — Finance.ua

Перевізники Словаччини з 1 грудня заблокують пункт пропуску на кордоні з Україною Вчора 11:12

Перевізники Словаччини з 1 грудня заблокують пункт пропуску на кордоні з Україною

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) оголосив про намір з 1 грудня заблокувати пункт пропуску «Вишнє Нємецьке — Ужгород» на кордоні з Україною.

Як йдеться в заяві організації від 29 листопада, прикордонний перехід перекриють з 15:00, проте час закінчення акції протесту не визначено. Організатори акції хочуть таким чином приєднатися до перевізників з Польщі, які вже майже 4 тижні блокують свої прикордонні переходи.

Вони вимагають негайно розірвати угоду між ЄС і Україною, через яку, на їхню думку, «транспортний ринок Словаччини починає занепадати». Йдеться про повернення дозволів на вантажоперевезення для українських транспортних компаній.

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Організатори блокади вважають, що в Євросоюзі і Єврокомісії повинні зрозуміти, що скасувавши дозволи для українських перевізників, негативні наслідки нібито відчуває не тільки Польща та інші сусідні з Україною країни, а й ринки по всьому ЄС.

«Блокада не обмежить транспортування гуманітарних вантажів, військової допомоги, живих тварин, палива та охолоджених (свіжих) товарів. Цей транспорт перетне кордон без обмежень», — сказано в заяві Союзу автомобільних перевізників.

Інші комерційні вантажі пропускатимуть через кордон зі швидкістю чотири фури на годину.

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«Як видно по повних вантажівках, які їдуть нашими дорогами, в них немає товарів гуманітарного, військового або пов’язаного з необхідністю продовольчої безпеки, інакше вони пройшли б через польську блокаду», — вважають в UNAS.

Організатори також зазначають, що рішення ЄС про скасування спецдозволів було прийнято з метою надання допомоги Україні під час війни. «Союз автомобільних перевізників Словаччини жодним чином не проти допомоги Україні. Але ЄС уклав цей договір, можливо, з добрими намірами, але без аналізу впливу на ринки сусідніх з Україною держав», — вважають в організації.

«Цей протест є чітким вираженням наших вимог для Словаччини, яка життєво залежить від автомобільного транспорту, і повинна захистити свій власний ринок вантажоперевезень і компанії, що працюють на ньому», — йдеться в заяві.

УНІАН За матеріалами:

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