Блокада кордону: уряд Польщі закликав Україну виконати вимоги протестувальників — Finance.ua

Блокада кордону: уряд Польщі закликав Україну виконати вимоги протестувальників Сьогодні 11:37 — Аграрний ринок

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав своєму українському колезі Олександру Кубракову листа із пропозиціями щодо вирішення проблеми зі страйком польских перевізників на українсько-польському кордоні. Про це повідомляє прес-служба польського міністерства

Польська сторона зазначає, що однією з причин акції протесту польських підприємців стало запровадження українською стороною «електронної черги» проходження митного контролю на кордоні для перевізників.

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«Це призвело до суттєвого подовження часу очікування транспортних засобів, зареєстрованих у Європейському Союзі, які поверталися з України порожніми на перетин кордону Україна — ЄС. Це, в свою чергу, унеможливлює виконання подальших замовлень і знижує конкурентоспроможність компаній. Крім того, на думку мітингувальників, нова система допускає нерівне ставлення до перевізників з України та Польщі», — йдеться у повідомленні польского Міністерства інфраструктури.

Міністр Анджей Адамчик закликав терміново вжити заходів для виконання вимог польських автоперевізників, за які відповідає українська сторона.

«Ідея полягає в тому, щоб виключити обов’язкову реєстрацію в електронній черзі транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС без вантажу, принаймні на двох пунктах пропуску: Зосін-Устилуг і Ніжанковіце-Мальховіце», — зазначили в польському міністерстві.

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Також зазначається, що чи не головною вимогою польских перевізників є відновлення системи дозволів на міжнародні перевезення для українських перевізників, яку ЄС скасував торік. Оскільки це питання лежить в компетенції Єврокомісії, Варшава звернулася до європейського комісара з питань транспорту, аби там проаналізували вплив скасування ліцензій для українців на ринок автомобільних перевезень ЄС.

У польському Міністерстві інфраструктури наголосили, що причини протесту польських перевізників «лежать в Україні та Європейському Союзі».

Чому поляки знову блокують кордон, та скільки через це втрачає Україна — з’ясовували у новій статті за посиланням нижче:

УНІАН За матеріалами:

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