Блокада кордону: уряд Польщі закликав Україну виконати вимоги протестувальників — Finance.ua
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Блокада кордону: уряд Польщі закликав Україну виконати вимоги протестувальників

Аграрний ринок
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Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав своєму українському колезі Олександру Кубракову листа із пропозиціями щодо вирішення проблеми зі страйком польских перевізників на українсько-польському кордоні. Про це повідомляє прес-служба польського міністерства.
Польська сторона зазначає, що однією з причин акції протесту польських підприємців стало запровадження українською стороною «електронної черги» проходження митного контролю на кордоні для перевізників.
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«Це призвело до суттєвого подовження часу очікування транспортних засобів, зареєстрованих у Європейському Союзі, які поверталися з України порожніми на перетин кордону Україна — ЄС. Це, в свою чергу, унеможливлює виконання подальших замовлень і знижує конкурентоспроможність компаній. Крім того, на думку мітингувальників, нова система допускає нерівне ставлення до перевізників з України та Польщі», — йдеться у повідомленні польского Міністерства інфраструктури.
Міністр Анджей Адамчик закликав терміново вжити заходів для виконання вимог польських автоперевізників, за які відповідає українська сторона.
«Ідея полягає в тому, щоб виключити обов’язкову реєстрацію в електронній черзі транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС без вантажу, принаймні на двох пунктах пропуску: Зосін-Устилуг і Ніжанковіце-Мальховіце», — зазначили в польському міністерстві.
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Також зазначається, що чи не головною вимогою польских перевізників є відновлення системи дозволів на міжнародні перевезення для українських перевізників, яку ЄС скасував торік. Оскільки це питання лежить в компетенції Єврокомісії, Варшава звернулася до європейського комісара з питань транспорту, аби там проаналізували вплив скасування ліцензій для українців на ринок автомобільних перевезень ЄС.
У польському Міністерстві інфраструктури наголосили, що причини протесту польських перевізників «лежать в Україні та Європейському Союзі».
Чому поляки знову блокують кордон, та скільки через це втрачає Україна — з’ясовували у новій статті за посиланням нижче:

Блокада кордону зі сторони Польщі

За матеріалами:
УНІАН
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